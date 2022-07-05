三大原因讓前5月放款暴增逾1.5兆元飆高 推升銀行獲利

受惠中國大陸疫情封城，台商供應鏈持續移轉回台，投資潮方興未艾，資金需求大爆發。據金管會最新統計，本國銀行5月底放款餘額達35兆2,267億元，累計前5月放款大增1兆5,516億元，放款餘額、增額同步創史上同期新高。

若以國銀放款用途別來看，以企業周轉金占比達60%最高，今年前5月放款增加了9,373億元，其次才是購置不動產占34%，顯示企業接單需求大增，對未來的景氣也抱持樂觀。

銀行主管則說，今年來企業資金需求大爆發，有三大主因，一、中國大陸因疫情封城，讓供應鏈從中國大陸、移回台灣，目前看到很多企業建廠、購料、買機器設備，又以電子業為大宗，也顯示電子廠訂單前景看好。

二、台灣進出口表現好，推升企業在進出口購料的營運週轉金需求，帶動國銀企業放款動能，三、企業回流投資建廠，各銀行第二季的企業廠房貸款也大幅增加。

該主管說，因企業投資設廠都約2~3年左右，供應鏈移轉的投資潮，樂觀期待會持續到明年，預料今年一整年國銀放款應會持續成長。

金管會今天公布5月國銀存放款、獲利概況。5月放款餘額35兆2,267億元，存款餘額49兆7,566億元，呈現存款降、放款大增的狀況，顯示企業需錢孔急、銀行資金去化速度加快，有利推升銀行獲利。

林志吉說，若以單月來看，5月放款較上月增加2,075億元，放款用途以周轉金放款增加1,067億元居首；累計前5月放款則暴增1兆5,516億元，周轉金放款增加了9,373億元，占60.4%，不動產融資增加5,348億元、占比34%。

放款前三大銀行，以台銀5月單月放款增加519億元居冠，第一銀行放款也增加355億元次之，中信銀增加240億元居三。

另一家民營銀行主管則說，受到升息和高通膨衝擊，銀行下半年放款將關注兩大企業授信戶，一、對毛利率偏低、或需透過槓桿籌資、及資本支出較高的授信戶，升息恐會加重財務負擔，就會加強債信監控。

二、高通膨恐讓企業增加營運成本、減少市場需求，因此銀行業也會關注，受輸入性通膨衝擊的進口商授信戶，做加強貸後管理。