聽新聞
test
0:00 / 0:00

挑選癌症險 專家：三點不漏

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
磊山保經業務協理林彥彣。圖/磊山保經提供
磊山保經業務協理林彥彣。圖/磊山保經提供

磊山保經業務協理林彥彣表示，市售癌症保險，可按給付方式分為兩類，一類為一次給付型的癌症保險，顧名思義初次罹患癌症(侵襲性癌症)，保險公司一次給付一筆保險金額，保額大約介於200萬~500萬元，各家公司的商品與核保規定不同。

另一類為，療程型的癌症保險。這類行之有年也較為常見，按各保單列舉項目，因罹患癌症進行治療時，給付保險金額，例如：癌症住院、癌症手術、化療、放療...等等。

上述兩類除了給付方式不同，各別篩選適合自己的公司時，須注意的細節也不同。

一次給付型的癌症保單，由於給付方式單純，可依個別保險公司的保費及保額上限來規劃適合自己的癌症保險；給付型的癌症保險，挑選上須費點心思。

林彥彣表示，療程型的癌症險，保費相近時，應留意三點，如下：

一、保單所列舉的理賠項目，原則上愈多愈好，除了常見的住院、手術、門診、化療、放療，若能包含義乳重建、義肢裝設等項目，對被保險人自然更有保障。

二、化療、放療的給付單位，是按日計算，還是次計算。如是按日計算，一日做兩次或三次也僅給付一次的保險金，如若按次來做計算，每次接受治療皆可賠付。

三、癌症所引起的併發症是否理賠，如因肝癌換肝手術後持續治療、因口腔癌術後唇部化膿、因胸腹部臟器癌症治療所造成的腹水，是否屬癌症險保障範圍，須審閱各間保險公司癌症保險的條款才可進行辨別。

林彥彣說，綜觀上述所列舉，如能在規劃保險時多加留意，相信在癌症保險的規畫上，大家都能更得心應手。

保險金 癌症 保單

延伸閱讀

重複染疫賠不賠 金管會解惑要看這一點

防疫保單理賠衝擊大 4家產險申請動用逾44億特別準備金

高峰還沒過？12家防疫保單今年理賠近150億元

重複感染防疫險恐不賠 關鍵看保單這條款

相關新聞

「買台積電不如投資美債？」 央行外匯局長這麼說

熱錢持續匯出，使台股指數跌跌不休。有金融圈主管說，對外資而言，「買股息殖利率不到2.5%的台積電（2330），還不如投資...

重複感染防疫險恐不賠 關鍵看保單這條款

隨著二次感染的比例提高，指揮中心日前公布「重複感染」定義，民眾也關心防疫險是否理賠再次感染？金管會保險局今表示，主要是看...

挑選癌症險 專家：三點不漏

磊山保經業務協理林彥彣表示，市售癌症保險，可按給付方式分為兩類，一類為一次給付型的癌症保險，顧名思義初次罹患癌症(侵襲性...

6月外匯存底升至5489.63億美元 外資匯出逾50億美元

中央銀行今公布6月外匯存底金額為5489.63億美元，較上月底僅小幅增加1.09億美元，連2月上升。央行外匯局長蔡烱民說...

第4季報復性出國潮 銀行看好下半年刷卡消費力道

國內疫情高峰逐漸回落，各銀行已摩拳擦掌準備迎接2年多未見的出國消費商機，銀行預估第4季到明年，可望出現一波報復性出國旅遊...

詹宏志、利明献大學同窗情誼 催生國內首張3強聯盟卡

相較於僅跟單一企業發行「聯名卡」，銀行今年策略轉向，首見3家企業合作發行「聯盟卡」。中信銀今宣布與中華電信、PChome...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。