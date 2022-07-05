挑選癌症險 專家：三點不漏

磊山保經業務協理林彥彣表示，市售癌症保險，可按給付方式分為兩類，一類為一次給付型的癌症保險，顧名思義初次罹患癌症(侵襲性癌症)，保險公司一次給付一筆保險金額，保額大約介於200萬~500萬元，各家公司的商品與核保規定不同。

另一類為，療程型的癌症保險。這類行之有年也較為常見，按各保單列舉項目，因罹患癌症進行治療時，給付保險金額，例如：癌症住院、癌症手術、化療、放療...等等。

上述兩類除了給付方式不同，各別篩選適合自己的公司時，須注意的細節也不同。

一次給付型的癌症保單，由於給付方式單純，可依個別保險公司的保費及保額上限來規劃適合自己的癌症保險；給付型的癌症保險，挑選上須費點心思。

林彥彣表示，療程型的癌症險，保費相近時，應留意三點，如下：

一、保單所列舉的理賠項目，原則上愈多愈好，除了常見的住院、手術、門診、化療、放療，若能包含義乳重建、義肢裝設等項目，對被保險人自然更有保障。 二、化療、放療的給付單位，是按日計算，還是次計算。如是按日計算，一日做兩次或三次也僅給付一次的保險金，如若按次來做計算，每次接受治療皆可賠付。 三、癌症所引起的併發症是否理賠，如因肝癌換肝手術後持續治療、因口腔癌術後唇部化膿、因胸腹部臟器癌症治療所造成的腹水，是否屬癌症險保障範圍，須審閱各間保險公司癌症保險的條款才可進行辨別。

林彥彣說，綜觀上述所列舉，如能在規劃保險時多加留意，相信在癌症保險的規畫上，大家都能更得心應手。