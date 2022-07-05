亮眼！中信銀信用卡上半年刷出2,413億 下半年力道更強

中國信託商業銀行資深副總陳德風今(5)日表示，中信銀行今年上半年信用卡刷卡動能強勁，年增16%至2,413億元，16%的成長力道為2019年以來四年新高。

展望下半年，陳德風說，「我認為力道會比上半年更強」。中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠也說，疫情慢慢緩和，出國人數將變多，消費也會比較敢一點。

陳德風指出，下半年又有百貨周年慶、電商購物節，「下半年的消費力道我認為成長可以預期」。楊淑惠也說：「不敢去逛街的都應該會出門，我們最近也發現，百貨公司的人潮變多了。」

中信銀行、中華電信、PChome網路家庭集團聯名發行中國信託ALL ME卡，首創金融業跨平台即時轉點功能，今日舉行產品上市記者會。楊淑惠、陳德風會後接受媒體聯訪，做出上述表示。

陳德風說，PChome有1,200萬名會員、中華電信超過1,000萬、中信銀行客戶超過1,000萬，三者都是擁有「千萬級」客戶數的企業。ALL ME卡的目標客群為三家大企業的會員跟客戶，未來是可以期待的。第一年希望發到15萬張，希望三年內能夠突破60萬張。

他解釋，中國信託ALL ME卡結合三件事情，財務金融行為(中信銀行)、移動通信行為(中華電信)、消費購物行為(PChome)，一個產品把這些行為串連跟整合，工具就是點數。

民眾只要將中華電信的Hami Pay，或PChome 的Pi拍錢包，綁定中國信託ALL ME卡， 1點等值1元的中信點可等值兌換成Hami Point或P幣，在超過38萬個線上線下通路使用，刷卡回饋可即時顯示中信點，一次消費、同步顯示、立即轉點、快速兌換。

中信銀行先前已跟中華電信發行聯名卡，目前超過20萬張。陳德風說，中華電信聯名卡的回饋只有Hami Point，中國信託ALL ME卡回饋的是中信點，可等值對兌換成Hami Point或P幣，特性不太一樣。

「中華電信聯名卡是中信銀行自己單獨跟中華電信的聯名，沒有點數平台把事情整合在一塊，我們這次用很多API串連，能夠做到以前想做但不能做的事。」陳德風說。

媒體詢問上半年刷卡動能，陳德風表示，中信銀行上半年信用卡簽帳金額2,413億元、年增約16%，為新冠疫情爆發以來，也是2019年來最強勁成長力道，原因主要有三。

首先、消費金額都是客戶跟產品還有相關產業經營的累積，經營支付就在經營客戶的食衣住行育樂，「我們並不是偏重單一行為，或是單一產業」，而是各個產業長期深耕的布局。

中信銀行跟各產業都有不同的聯名卡在合作，比如社群的有LINE Pay，交通、加油的有中油，出行生態圈的有和泰，電商的有Yahoo，現在又多了PChome，另外有運動產業，有現金回饋，也有遊戲、百貨，經營面向非常多，「每個產業都跟龍頭或大型企業合作產品，深耕產業相關客戶，布置成完整生態圈的配置」。

其次、中信銀行過去著墨在行動支付的經營，各個行動支付錢包綁定的中信卡，包含重疊的部分，合計超過800萬張。過去這兩年，新冠疫情影響下，無接觸支付消費行為普及，無論商戶端或客戶端，行動支付認知提升，「行動支付綁上去之後跟客戶的黏著度就增加了」。

第三、科學的行為在改變，除了經營行動支付之外，另也投注非常多的心力在宅經濟、App，「這些都累積了我們在發卡數，以及客戶數的持續穩定成長，黏著度的增加，帶動上半年消費成長的力道」。

以中信銀行針對遊戲玩家所推的英雄聯盟卡為例，包含信用卡與簽帳金融卡在內，目前發行快50萬張，信用卡的張數比簽帳金融卡多一些。

展望下半年，陳德風說，「國內旅遊我們嗅到強烈的需求，海外部分推測第4季到明年度會有一波報復性出國旅遊的狂潮」。儘管機票預料將非常貴，但中信銀行有多家航空聯名卡，華航、ANA、大中華攜手飛、商務卡，提供客戶票價哩程快速累積、優惠兌換，還有相關優惠折扣的服務。

陳德風說，中信銀行會從產品，還有海外消費優惠，兩邊都加乘包裝來經營疫情過後的這一波旅遊的消費。「接下來第3、第4季會推出非常豐富的行銷優惠專案」。

因為看到7、8月份，國內旅遊非常熱門，除了原本的旅宿優惠之外，也和2022宜蘭國際童玩藝術節合作，推出中信卡獨家優惠，所有中信卡友都適用，7月4日到8月12日到宜蘭參加童玩節，刷中信卡，無論平日或假日，門票都可以少50元。