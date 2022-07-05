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不敵疫情、店面相繼退出 西門町商圈空置率創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北市三個主要商圈中，以西門町商圈空置率最高。 報系資料照／記者林伯東攝影
台北市三個主要商圈中，以西門町商圈空置率最高。 報系資料照／記者林伯東攝影

戴德梁行今（5）日發布第2季商用不動產市場報告，台北市三個主要商圈中，以西門町商圈空置率最高，上升至23.1%，創下歷史新高，等於近四分之一店面閒置，戴德梁行指出，主要是本土疫情嚴峻，4月中旬後確診數居高不下，讓店面撐不下去，相繼退出。

戴德梁行研究部協理薛惠珍指出，在國內4月下旬疫情急遽升溫下，零售業營收表現呈現兩極化，累計至2022年4月，以超級市場營業額年成長最多，達13.4%，主要受惠於疫情所帶動的生鮮食品及民生物資需求。

年增幅最小的則為百貨公司，營業額僅年增0.2%，主要原因受限於因疫情升溫所流失的購買人潮；另，綜合商品零售業營業額年增3.1% ，便利商店年增1.3%，零售式量販業營業額年增4.9%。

台北市三大商圈中，西門商圈空置率創下歷史新高，空置率上升至23.1%，商圈核心漢中街不敵疫情，連鎖彩妝、飾品及飲料店相繼退出，月租金範圍每坪9,000元~14,000；中山南京商圈新增「元大方圓」一樓店面供給，已有銀行進駐，本季空置率微幅上升至9.7%，月租金範圍每坪6,500元~11,000元；忠孝商圈在部分藥妝店及服飾店退出，由飲料店及鞋店替補，空置率維持16.9%，與上季持平，月租金範圍每坪8,000元~13,000元。

薛惠珍表示，疫情期間，百貨業者積極改裝既有店鋪、重新規劃櫃位，並加強布局網路通路服務。下半年內需消費市場景氣是否回溫，端視疫情逐步脫離高原期，迎來人潮回流商機。

疫情 租金

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