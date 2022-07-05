「買台積電不如投資美債？」 央行外匯局長這麼說

熱錢持續匯出，使台股指數跌跌不休。有金融圈主管說，對外資而言，「買股息殖利率不到2.5%的台積電（2330），還不如投資無風險的美國公債，報酬率近3%。」對此，中央銀行外匯局局長蔡烱民今（5）日回應，台積電殖利率一直很穩定、變動不大，投資台積電是基於公司前景不錯，且除股利外，也會將資本利得納入考量。

美國聯準會7月下旬將召開利率決策，市場預期本次升息幅度可能高達3碼，美台利差擴大，是否可能助長資金流出，蔡烱民回應，聯準會7月升息2~3碼，是否會使資金回流美國，取決於股市的表現。

蔡烱民分析，「現在市場確實比較悲觀，因美國升息會對股市造成壓力，美國升息過程造成市場不確定性，對經濟前景的憂慮導致股市下修，但以過去半年來看，外資在亞洲股市進出，主要取決於美股表現。」

至於這是否代表，外資移動，美股影響大於利差因素？蔡烱民說，外資匯入後，只有三成資金可放在債券或存款裡，外資匯入後幾乎都投入股市，外資持有的存款與公債水位沒有太大變動，所以利差不是外資主要的考量因素，外資在台灣的投資主要是買賣股票，及領到股利後匯出盈餘。

相較於台灣，外資在其他國家，像韓國就持有較多債券，資金或許就會考量利差收益而有匯出情形，這也是近期韓元貶值幅度較大的原因。

有金融圈主管認為，投資現金殖利率低的台積電，不如投資利率較高的美債，蔡烱民回應，投資台積電不只看股利，也會看公司前景以及資本利得；若有部分資金考量美債殖利率較高而轉投美債，這代表外資關注的不是美台之間的利差，而是美債殖利率的變動因素。

台積電近期單季配息2.75元，推估全年配息11元，以今天收盤價446元計算，現金股息殖利率約2.47%；美國10年期公債殖利率今日則是收在2.963%、接近3%大關。