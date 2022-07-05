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外資持有新台幣資產為兩年新低 央行外匯局長這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

熱錢撤台，台股指數每況愈下「殺很大」，中央銀行今（5）日公布外匯存底相關數據顯示，6月底，外資持有國內股票及債券等新台幣資產市值合計5,293億美元，單月大減997億美元，約當外匯存底96%，較5月驟降19個百分點，為兩年新低。

央行外匯局局長蔡烱民表示，6月底外資持有國內股票、債券加上新台幣存款餘額的市值大降，主要反映台股指數6月跌幅較大，外資持有國內股票的市值大幅縮減。

央行今日公布，6月外匯存底為5,489.63億美元，單月小增1.09億美元，蔡烱民指出，6月外匯存底變動主要因素有二，包括外匯存底投資運用收益入帳，及主要貨幣對美元的匯率變動。

據統計，6月國際美元走勢一枝獨秀，美元指數單月升值3.05%，主要非美貨幣均為貶值。其中，歐元與英鎊分別貶值2.79%與3.87%，澳幣與加幣也下挫4.11%與1.67%，日圓、星元與人民幣貶幅為6.2%、1.59%、0.31%。

央行外匯存底裡持有這些貶值貨幣，折成美元後金額會縮減，並抵銷掉外匯存底的投資運用收益，因此6月外匯存底僅增加1.09億美元。

蔡烱民指出，加計盈餘匯出部分，外資6月淨匯出金額為51.89億美元，匯出規模已較3、4月縮減；央行統計顯示，3月外資淨匯出120億美元，4月近80億美元，5月則是10多億美元。

央行統計顯示，2020年下半年起，熱錢蜂擁匯入投資台股，加上台股指數攀高，外資持有新台幣資產市值，及約當外匯存底的比重雙雙上漲。

2020年11月，外資持有股票等新台幣資產市值突破5,000億美元，約當外匯存底的比重也超過100%、來到107%，直到今年5月為止，該比重一直都在100%以上。

此外，去(2021)年12月，台股指數站上「萬八」，外資握有的台股市值也水漲船高，當月外資持有新台幣資產市值飆上7,545億美元，約當外匯存底比重138%，雙雙締造歷史新高紀錄。不過，今年以來外資持續落跑，加上台股指數重挫，該比重在睽違兩年後跌破100%、6月來到96%。

根據各國目前公布的最新數據，中國大陸5月外匯存底餘額為3兆1,278億美元，蟬聯全球第一；日本1兆2,045億美元居次，瑞士9,647億美元排名季軍，我國外匯存底5,489.63億美元，為全球第四。

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