6月外匯存底升至5489.63億美元 外資匯出逾50億美元

中央銀行今公布6月外匯存底金額為5489.63億美元，較上月底僅小幅增加1.09億美元，連2月上升。央行外匯局長蔡烱民說明，6月外匯存底投資運用收益增加，但6月美元走強，非美貨幣齊貶，外匯存底僅小幅上升；而外資6月本金加計盈餘，淨匯出仍達51.89億美元。

蔡烱民表示，6月美元走強下，市場有幾天波動較大，央行才有進場調節，但整體來看6月新台幣雖貶值，但貶幅相較前幾個月小，央行全月進場調節金額並不多。

另，6月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5293億美元，較上月下滑997億美元，約當外匯存底96%，金額為前年11月以來低點，約當外匯存底占比則為前年7月以來低點。

蔡烱民表示，6月外資持有股債及新台幣存款餘額，約當外匯存底96%，已從先前幾個月約110%左右慢慢下滑，這主要是反映台股6月跌幅較大，外資持有股票市值減少，只要台股波動大，外資持有股票就減少。

蔡烱民說明，根據金管會統計，外資6月匯出25.37億美元，而央行統計是本金加上盈餘匯出，外資6月淨匯出51.89億美元，自3月以來，外資含盈餘已淨匯出約260多億美元，但不論是否加上盈餘，6月匯出金額其實都較3至5月少。

進一步觀察6月主要貨幣匯率變動，幾乎都呈現貶值，歐元貶值2.79%，英鎊貶值3.87%，日圓貶值6.22%、澳幣貶值4.11%、加幣貶值1.67%、新加坡幣貶值1.59%，人民幣升值0.31%，美元指數則升值3.05%。

不過，6月台股大跌超過11%，新台幣則貶值2%左右，相對來講波動較小，蔡烱民說，民眾關心股、匯市走勢，這部分就看美股表現，這波美股是受到聯準會升息影響，後續若止穩，對台股及新台幣變動影響就會小一點，利差不是影響股匯的關鍵因子。他也提到，雖然台股6月下跌，但我國出口營收不錯，廠商要配發股利，因此把營收換回新台幣，也是穩住新台幣價位的一股力量。

央行也公布各國外匯存底，目前除我國統計至6月底，南韓也統計至6月底為4145億美元、印度統計至6月24日達5292億美元；其餘國家均統計至5月底，包括中國大陸3.1278兆美元、日本1.2045兆美元、瑞士9647億美元、香港4505億美元、沙烏地阿拉伯4266億美元、新加坡3355億美元。