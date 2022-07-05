第4季報復性出國潮 銀行看好下半年刷卡消費力道

國內疫情高峰逐漸回落，各銀行已摩拳擦掌準備迎接2年多未見的出國消費商機，銀行預估第4季到明年，可望出現一波報復性出國旅遊狂潮，同時下半年還有百貨週年慶、電商購物節，看好下半年簽帳金額將有大幅度成長。

中信銀資深副總陳德風表示，目前是國內旅遊嗅到非常強烈的需求，7、8月國內旅遊非常熱門，因此除推出旅宿優惠，也有推出宜蘭童玩節購票優惠，海外旅遊部分預估會在第4季到明年，且會走一波報復性出國旅遊狂潮，因此將在第3季、第4季推出豐富的行銷優惠專案，剛開放時機票會非常貴，航空聯名卡也會提供在票價上里程快速累積優惠兌換的服務。

據中信銀統計，今年1到6月簽帳金額來到2413億元，年成長達16%。陳德風認為，過去2年刷卡成長幅度低，主要是少了出國消費，但隨著疫情慢慢緩和、出國人數慢慢增加，預估下半年消費力道會比上半年更強，且下半年還有百貨週年慶、電商購物節，對下半年刷卡消費看法樂觀。