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6月外資淨匯出逾750億元 創近9年同期最大量

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會最新統計，6月外資反手淨匯出25.36億美元，是2014年、近9年來同期淨匯出最大量，約折合新台幣753.8億元(以央行6月底台幣匯率29.726元估算)，外資降低對台投資額，顯示6月美升息後，外資對台縮手、避險意味濃厚。

累計今年上半年，外資已淨匯出61.61億美元，約折合新台幣1831億元。

證期局官員說，金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

簡單說，6月外資反手淨匯出億美元，視為外資減少對台灣投資，顯示在6月美國升息後，外資避險意味濃厚。

法人說，6月美國再升息3碼，美國十年期公債殖利率破3%，甚至一些美國公司債殖利率上探到4~5%，遠超過台股現金殖利率4%的水準，讓外資減少對台投資，可能將資金轉向投入美國市場。

據數據顯示，今年從3月開始外資就連續兩個月淨匯出，僅5月回頭淨匯入26.96億美元，6月又轉淨匯出25.36億美元，顯示受美國6月升息影響大，進而影響台股跌勢加重。

金管會證期局主秘黃厚銘則說，股市強弱需要看長，去年台股漲了23.66%，漲幅很大，今年僅有上半年，很難判斷股市強弱，股市需要長時間觀察。

據證期局統計，今年到7月5日止，國際股市多下跌，在亞股中，台股跌了21.24%，比日股、香港、上海跌幅都大，顯示台股這波的弱勢。

外資 美國升息 台股

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