防疫保單理賠衝擊大 4家產險申請動用逾44億特別準備金

防疫保單理賠高峰尚未結束，12家產險公司今年以來理賠金額近150億元，金管會保險局今（5）日表示，目前已核准四家向金管會申請收回44.47億元特別準備金，包括國泰世紀產險、兆豐（2886）產險、和泰產及新安東京海上產險。

金管會保險局副局長張玉煇表示，目前已有4家產險公司向金管會申請動用重大事故特別準備金，包括國泰世紀產險、兆豐產險、和泰產及新安東京海上產險，金管會均已核准，累計總金額達44.47億元。

另外，除了國泰世紀產險、中信產提出增資申請案外，外界也關注其他產險公司的增資狀況，張玉煇指出，目前也已核准國泰世紀產、中信產的增資申請案，也有部分產險公司正在進行增資評估程序或內部作業，因此尚未收到申請案。

受到防疫保單理賠影響，已有4家產險業、6月底的資本適足率（RBC）評估會低於200%的法定標準，其中國泰世紀產險除增資百億元，同時也申請收回特別準備金，而中信產險則啟動增資40億元，至於新安東京海上產險及和泰產險則均收回特別準備金因應。