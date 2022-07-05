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三商美邦人壽保障型平台上線 退休準備新選擇

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

三商美邦人壽（2867）今(5)日表示，因應金融數位發展，響應主管機關為國人退休準備打造保險需求新選擇，於基富通證券好好退休準備平台的保險專區建置三商美邦人壽保障型保險商品平台，民眾可依險種點選進入該公司專屬網頁進行投保，亦可於該公司官網網路投保專區選單連結。

民眾年滿20歲以上，註冊成為三商美邦人壽網路投保會員，且具有中華民國國籍者，即可於保障型保險商品平台進行投保。

目前該公司平台提供下述三類商品，歡迎民眾前往投保，以規劃補足保險保障。

一、享安心定期壽險、享安心五年定期壽險。

二、享安心定期重大疾病健康保險(甲型)、享安心一年期重大疾病健康保險(甲型)。

三、享安心小額終老保險、享安心小額傷害保險附約。

三商美邦人壽期望透過該平台上簡易、實惠之保險商品，滿足國人基本退休保障需求，並提供快速方便且不受時空限制之網路投保管道，在疫情新生活下，陪伴該公司的保戶一同實踐理想的退休生活。

三商美邦人壽長期致力於企業社會責任的落實及提升數位轉型，近年來更不斷開放適合普羅大眾保險需求的保障型商品，並持續優化及提升該公司的客戶數位服務體驗滿意度。三商美邦人壽將繼續秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，善盡安定社會的力量，並成為保戶及社會大眾最值得信賴的公司。

保險 三商美邦人壽 退休

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