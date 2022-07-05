防疫險理賠將破150億元 高達保費收入的3.6倍

防疫險理賠來到高峰期，金管會保險局今公布最新防疫險理賠金額，今年以來截至7月4日理賠金額來到149.4億元，是保費收入40.6億元的3.6倍之多。

保險局今公布，截至7月4日，防疫險承保件數達435.5萬件、保費收入達40.6億元；理賠件數則達42.3萬件，理賠金額更是來到149.4億元，遠超過保費收入的3.6倍之多。因全部產險公司已於6月底完成所有在途件的核保，短期內承保件數與保費收入不會再大幅增加，但預期理賠金額仍將持續增加。

因應防疫險理賠造成對財務的衝擊，產險公司除提增資外，也向金管會申請動用特別準備金，目前已有4家產險向保險局申請動用重大事故特別準備金，分別是國泰世紀產、兆豐產、和泰產、新安東京海上產，共核准動用金額約44.47億元；另除國泰世紀產、中信產已進行增資外，也有部分產險公司正在進行增資評估程序，接下來將向金管會申請增資核准。