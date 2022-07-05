中華電、中信、網家推出ALL ME卡 拓展點數生活圈

中華電信（2412）、中國信託、PChome網路家庭（8044）集團於今5日共同宣布推出「ALL ME 信用卡」，結合三方通路及產品優勢提供最實惠便利的點數轉點、兌點機制。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信擁有千萬用戶，加上中信及網家用戶、通路基礎，是強強強聯手，推出ALL ME卡將實現跨會員、跨場景、跨點數、跨服務的創新模式，跨平台累點、線上線下自動轉换抵用，是ALL ME卡跨界聯名的概念。

謝繼茂表示，對後疫情时代，中華電信PChome 網路家庭集團、中國信託發行的ALL ME卡,，將帶給會員消費集點、兌點折抵最強大的點數轉換效益，有信心成為消費者首選的聯名卡。

謝繼茂強調，中華電信也將秉持廣結盟的方針，與更多產業夥伴合作，致力提供更便利多元的Hami Point點數支付使用環境，加速全民共享點數經濟時代的來臨。

中華電信表示，於中國信託申辦且核卡後，透過HamiPay或Pi拍錢包APP綁定，即可將所累積點數自動轉換並顯示為HamiPoint或P幣，客戶不僅能輕鬆橫跨電信、電商、金融使用場景，包括中華電信網路或實體門市、Hami市集、PC購物等超過10家指定通路消費，可享首年最高8%回饋，讓您的點數支付管道及應用更多元、更超值。

謝繼茂表示，為響應ESG企業環保，ALL ME卡首發限量五萬張卡片，為全台首創採用海洋回資源製作，透過碳中和达到製程中零排碳目標，卡片背面載有碳中和認證標章，中華電信戮力推動永續發展、利他共榮，與合作夥伴為環境盡一份心力。