快訊

台積電年薪200萬離職率卻創新高 工程師親揭壓力大到「每天拜拜」

無法聯繫！林智堅論文涉抄襲 「余正煌」手機已關機

棒球／守住台灣在棒壇核心地位 辜仲諒當選WBSC副會長

中華電、中信、網家推出ALL ME卡 拓展點數生活圈

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）、中國信託、PChome網路家庭（8044）集團於今5日共同宣布推出「ALL ME 信用卡」，結合三方通路及產品優勢提供最實惠便利的點數轉點、兌點機制。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信擁有千萬用戶，加上中信及網家用戶、通路基礎，是強強強聯手，推出ALL ME卡將實現跨會員、跨場景、跨點數、跨服務的創新模式，跨平台累點、線上線下自動轉换抵用，是ALL ME卡跨界聯名的概念。

謝繼茂表示，對後疫情时代，中華電信PChome 網路家庭集團、中國信託發行的ALL ME卡,，將帶給會員消費集點、兌點折抵最強大的點數轉換效益，有信心成為消費者首選的聯名卡。

謝繼茂強調，中華電信也將秉持廣結盟的方針，與更多產業夥伴合作，致力提供更便利多元的Hami Point點數支付使用環境，加速全民共享點數經濟時代的來臨。

中華電信表示，於中國信託申辦且核卡後，透過HamiPay或Pi拍錢包APP綁定，即可將所累積點數自動轉換並顯示為HamiPoint或P幣，客戶不僅能輕鬆橫跨電信、電商、金融使用場景，包括中華電信網路或實體門市、Hami市集、PC購物等超過10家指定通路消費，可享首年最高8%回饋，讓您的點數支付管道及應用更多元、更超值。

謝繼茂表示，為響應ESG企業環保，ALL ME卡首發限量五萬張卡片，為全台首創採用海洋回資源製作，透過碳中和达到製程中零排碳目標，卡片背面載有碳中和認證標章，中華電信戮力推動永續發展、利他共榮，與合作夥伴為環境盡一份心力。

中華電信 中國信託 網家

延伸閱讀

中信銀攜手中華電網家 首創金融業跨界轉點聯名卡

銀髮族智慧手機數位學習芳苑搶先開課 保證上完不放生

最牛一輪／宏達電閃亮 中信1B靚

中華電信5G精準聯網醫療暨緊急救護系統 預計9月啟用

相關新聞

女性如何做好退休理財規畫？ 專家建議：以「長期投資」提升長期報酬率

聯合國2015年推出SDGs 17項永續發展目標，帶動全球企業全面迎向ESG（Environmental, Social and Governance，環境、社會、公司治理）永續發展，而其中一項倡議目標，強調性別平等，增強婦女職能及發展。

刮刮樂好神保庇、撲克對對樂 總獎金逾9.7億

台灣彩券公司今(5)日推出全新民俗主題刮刮樂「好神保庇」，每張售價新台幣200元，以台灣傳統民俗信仰中的福德正神、觀世音...

中信信扶專案脫貧勵志影片 今起感動上映

中國信託商業銀行2011年與中國信託慈善基金會共同推出「信扶專案」，為台灣首創結合微型創業貸款與脫貧輔導的創新方案，20...

民生物資飆漲 賣場購物靠這招精省荷包

近期民眾面臨物價上漲及通膨壓力，可善用銀行與賣場合作的聯名信用卡，讓你在高通膨時精省荷包。台新銀與量販、超市、超商等各大...

國旅振興暑假安心遊 旅平險意外險不可少

隨著暑假即將到來，加上交通部觀光局也將於7月15日起推出國旅補助振興計畫，勢必將動帶國內觀光旅遊潮。新光金控（2888）...

今年首季房貸負擔率全國上升 北市與桃園減輕

內政部今發布2022年第1季全國房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為38.35%，較上季增加0.52%，較去年同季增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。