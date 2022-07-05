刮刮樂好神保庇、撲克對對樂 總獎金逾9.7億

台灣彩券公司今(5)日推出全新民俗主題刮刮樂「好神保庇」，每張售價新台幣200元，以台灣傳統民俗信仰中的福德正神、觀世音菩薩、聖母媽祖、關聖帝君及哪吒三太子共五尊神明齊現票面呼應遊戲名稱，祈願眾神守護庇佑帶來平安、好運與財富，頭獎200萬元。

同日上市的刮刮樂「撲克對對樂」，每張售價200元，將撲克牌A~K共13張牌隨機組合融入遊戲玩法，若每局刮出的兩張牌相同成對，即可獲得對應的獎金，頭獎200萬元。

兩款刮刮樂新品，好神保庇、撲克對對樂，總獎項超過259萬個，總獎金逾9.7億元。

刮刮樂多元豐富的主題與玩法持續吸引更多民眾加入樂刮挺公益的行列，今日推出每張售價200元的全新民俗主題刮刮樂好神保庇，將台灣傳統民俗信仰中的福德正神、觀世音菩薩、聖母媽祖、關聖帝君及哪吒三太子共五尊神明以Q萌形象齊現在票面中。

此舉象徵眾神守護庇佑為民眾帶來平安、好運與財富，還規劃「對幸運符號」、「一刮即中」及「刮六中三」共三種玩法增加刮獎趣味，頭獎200萬元共有三個，1,000元(含)以上獎項超過16萬個，總中獎率35%，總獎金逾5.1億元。

刮刮樂撲克對對樂，每張售價200元，以紅、藍成對的撲克牌作為票面設計及遊戲刮區，將撲克牌A~K共13張牌隨機組合融入遊戲玩法，提供喜愛撲克牌遊戲的民眾另類撲克對決樂趣。

撲克對對樂共有八局遊戲，任一局刮出兩張相同成對的牌，即得該局對應的獎金，共有三個頭獎200萬元，1,000元(含)以上的獎項超過14萬個，總中獎率34.01%。

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