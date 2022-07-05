快訊

芝加哥的獨立日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

國道驚見「黃金巨蟒」搭車兜風狂飆 爽攀車尾下秒GG了..8秒直擊片曝光

薄瑞光憶與我總統互動 美讚馬兩岸政策、認蔡太謹慎

刮刮樂好神保庇、撲克對對樂 總獎金逾9.7億

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
刮刮樂好神保庇、撲克對對樂的票面。台灣彩券公司/提供
刮刮樂好神保庇、撲克對對樂的票面。台灣彩券公司/提供

台灣彩券公司今(5)日推出全新民俗主題刮刮樂「好神保庇」，每張售價新台幣200元，以台灣傳統民俗信仰中的福德正神、觀世音菩薩、聖母媽祖、關聖帝君及哪吒三太子共五尊神明齊現票面呼應遊戲名稱，祈願眾神守護庇佑帶來平安、好運與財富，頭獎200萬元。

同日上市的刮刮樂「撲克對對樂」，每張售價200元，將撲克牌A~K共13張牌隨機組合融入遊戲玩法，若每局刮出的兩張牌相同成對，即可獲得對應的獎金，頭獎200萬元。

兩款刮刮樂新品，好神保庇、撲克對對樂，總獎項超過259萬個，總獎金逾9.7億元。

刮刮樂多元豐富的主題與玩法持續吸引更多民眾加入樂刮挺公益的行列，今日推出每張售價200元的全新民俗主題刮刮樂好神保庇，將台灣傳統民俗信仰中的福德正神、觀世音菩薩、聖母媽祖、關聖帝君及哪吒三太子共五尊神明以Q萌形象齊現在票面中。

此舉象徵眾神守護庇佑為民眾帶來平安、好運與財富，還規劃「對幸運符號」、「一刮即中」及「刮六中三」共三種玩法增加刮獎趣味，頭獎200萬元共有三個，1,000元(含)以上獎項超過16萬個，總中獎率35%，總獎金逾5.1億元。

刮刮樂撲克對對樂，每張售價200元，以紅、藍成對的撲克牌作為票面設計及遊戲刮區，將撲克牌A~K共13張牌隨機組合融入遊戲玩法，提供喜愛撲克牌遊戲的民眾另類撲克對決樂趣。

撲克對對樂共有八局遊戲，任一局刮出兩張相同成對的牌，即得該局對應的獎金，共有三個頭獎200萬元，1,000元(含)以上的獎項超過14萬個，總中獎率34.01%。

每張彩券都能為台灣帶來更多好事，公益彩券銷售處所每日進行環境消毒，公益彩券經銷商均遵守防疫政策配戴口罩，民眾可以安心購買彩券，詳細產品資訊可至台灣彩券官方網站(www.taiwanlottery.com.tw)查詢。

彩券 刮刮樂

延伸閱讀

台南辦禳疫消災祈福法會 黃偉哲盼眾神護佑疫情早消弭

萊爾富「涼夏轉轉樂」門市買指定飲料任2件享最低0元起

上班不開心果斷早退 他買刮刮樂刮中近3千萬

班切羅未事前來訪與試訓 魔術總裁自豪保密到家

相關新聞

民生物資飆漲 賣場購物靠這招精省荷包

近期民眾面臨物價上漲及通膨壓力，可善用銀行與賣場合作的聯名信用卡，讓你在高通膨時精省荷包。台新銀與量販、超市、超商等各大...

刮刮樂好神保庇、撲克對對樂 總獎金逾9.7億

台灣彩券公司今(5)日推出全新民俗主題刮刮樂「好神保庇」，每張售價新台幣200元，以台灣傳統民俗信仰中的福德正神、觀世音...

中信信扶專案脫貧勵志影片 今起感動上映

中國信託商業銀行2011年與中國信託慈善基金會共同推出「信扶專案」，為台灣首創結合微型創業貸款與脫貧輔導的創新方案，20...

國旅振興暑假安心遊 旅平險意外險不可少

隨著暑假即將到來，加上交通部觀光局也將於7月15日起推出國旅補助振興計畫，勢必將動帶國內觀光旅遊潮。新光金控（2888）...

今年首季房貸負擔率全國上升 北市與桃園減輕

內政部今發布2022年第1季全國房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為38.35%，較上季增加0.52%，較去年同季增加...

宅在家學習網最新網頁設計 7月推新股上市公開申購說明

臺灣證交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。