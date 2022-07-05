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中信信扶專案脫貧勵志影片 今起感動上映

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
中信信扶專案的輔導個案阮氏梅，靠著毅力成功脫貧，她的勵志影片今(5)日起於Home Run Taiwan臉書粉絲團上映。中信銀行／提供
中信信扶專案的輔導個案阮氏梅，靠著毅力成功脫貧，她的勵志影片今(5)日起於Home Run Taiwan臉書粉絲團上映。中信銀行／提供

中國信託商業銀行2011年與中國信託慈善基金會共同推出「信扶專案」，為台灣首創結合微型創業貸款與脫貧輔導的創新方案，2017年加入信扶專案的阮氏梅，靠著毅力及「信扶專案」的輔導成功脫貧，找回幸福。

阮氏梅的真實故事今(5)日起於Home Run Taiwan臉書粉絲團上映，期盼鼓勵弱勢家庭走出困境，逆轉人生。

中國信託銀行落實企業社會責任不遺餘力，信扶專案今年走入第11個年頭，已幫助564個弱勢家庭成功創業，其中247戶脫離社福單位扶助系統，自立脫貧比率達44%，改善1,193名弱勢兒少生活問題。

許多經濟弱勢家庭希望靠自己的雙手打拚、翻轉人生，給家人更穩定的生活與美好未來。中國信託銀行了解這些家庭的辛苦，推出符合不同族群需要之多元金融商品及服務，希望塑造以人為本的金融環境，促進社會公眾福祉。

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情期間，中信銀行辦理的紓困貸款案件核保數逾36萬件，為民營銀行第一，今年再攜手中信慈善基金會，於信扶專案新增急難紓困貸款與輔導服務，協助有緊急財務需求的弱勢家庭，解決燃眉之急。

「救急」與台語「借錢」發音類似，信扶專案不僅讓民眾救急、撐過眼前關卡，後續透過有系統的脫貧輔導逐步改善家庭經濟現況，是中國信託以釣竿取代給魚的重要社會公益方案。

即將上映的影片刻畫出阮氏梅艱辛的奮鬥歷程，離婚後被迫與孩子分開，為爭取監護權，阮氏梅日夜兼差工作，後來認識同樣熱愛美食的現任泰籍丈夫，但因為急於賺錢，不諳理財的兩人借錢導致財務槓桿操作過大，生活入不敷出。

阮氏梅主動洽詢信扶專案，藉由專業理財顧問陪著不會中文的阮氏梅擬定創業企畫書、學習記帳、一一確認生財器具與材料的進貨來源，找出創業優勢。

如今阮氏梅的越泰料理生意蒸蒸日上，兒子阿翔一路看著母親的努力，成年後決定跟著媽媽一起努力奮鬥。

原本阮氏梅創業是為了脫貧、有能力撫養兒子，如今美味的越泰料理成了母子倆最幸福的見證，也因為一家三人全心地投入，得以從街邊攤車晉升到擁有自己的店面，讓心裡變得更踏實。

還有許多像阮氏梅類似的個案，藉由信扶專案的輔導扭轉人生。

依據台灣經濟弱勢家庭的實際需求，信扶專案規劃在地化脫貧輔導服務，整合中信銀行、台灣人壽、台灣彩券、中小企業信用保證基金及顧問團隊等多方資源，提供財務盤整、急難紓困、創業輔導等，幫助弱勢家庭脫貧自立，讓孩子在穩定的家庭環境下平安長大。

信扶專案顧問，同時也是馴錢師財商研究中心執行長邱淑芸指出，信扶專案是積極型脫貧輔導服務，了解個案的財務狀況後，與個案討論擁有的資源與技能，找到適合個案增加收入的方式，再透過中信銀行的資金介入，逐漸改善生活情況。

中國信託秉持We are family品牌精神，希望透過阮氏梅的成功個案，讓更多弱勢家庭願意踏出第一步，特別規劃於Home Run Taiwan臉書粉絲團上映30秒阮氏梅的成功創業影片。

網友只要在影片下方留言、留下hashtag，或寫下身邊小人物奮鬥故事，就有機會獲得幸福小禮，以實際行動支持「信扶專案」創業者，相關詳情請上Home Run Taiwan臉書粉絲團https://reurl.cc/VDdDWA查詢。

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