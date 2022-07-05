華碩永續報告書 超前接軌國際

PC品牌大廠華碩（2357）發布最新永續報告書，不僅超前金管會公司治理3.0規範時程，更接軌多項國際最新標準，率先樹立多項指標，以公開透明的永續資訊，讓社會大眾與利害關係人，深度了解華碩在永續領域的成果，持續朝創新成長型企業邁進。

華碩2021年永續報告書，採用最新GRI通用準則、美國永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board , SASB)指標，除提升資訊透明度，更遵循歐盟雙重重大性原則(Double materiality)，優化重大主題鑑別程序，透過訪談等方式，找出對華碩及總體環境有衝擊的議題，並落實執行決策。此外，華碩以氣候相關財務揭露架構(Task Force on Climate-related Financial Disclosures , TCFD)，鑑別瞬息萬變的氣候風險，列出詳盡情境模擬並評估財務影響，刊載於8月發布的TCFD獨立報告中。

以躋身世界級綠色高科技領導群，對人類社會做出貢獻的經營理念為出發，華碩推動「數據化衡量、科技化管理，以核心競爭力建構企業永續價值」的策略，並於2020年提出「循環經濟」、「氣候行動」、「責任製造」、「價值創造」四大永續主軸的中長程目標。

華碩除崇本務實的永續策略受外界肯定外，永續報告書更獲得2021年「亞洲永續報告獎」大型企業最佳報告書銀獎、最佳環境影響力報告書金獎、以及最佳供應鏈報告書銀獎等三大殊榮。華碩將持續以全方位行動，朝向數位新世代備受推崇的科技創新領導企業邁進。