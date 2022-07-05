國旅振興暑假安心遊 旅平險意外險不可少

隨著暑假即將到來，加上交通部觀光局也將於7月15日起推出國旅補助振興計畫，勢必將動帶國內觀光旅遊潮。新光金控（2888）子公司新光人壽表示，暑假期間，因戶外活動與出遊時間增加，經常是意外事故發生的高峰期，為避免旅遊途中因遭遇意外事故或突發狀況而造成重大損失，建議民眾出遊前，除了投保意外傷害險外，也可透過電話投保、網路投保旅平險來強化保障，如要去外島旅遊的民眾，新光人壽在全國機場也設有保險櫃檯可諮詢投保，讓出遊更安心。

依據教育部校安中心的統計顯示，校外交通意外事故為學生意外傷亡的主要原因，特別是暑假期間學生可能因為參加活動、打工兼職等因素，增加使用交通工具的機率，意外發生的機率也相對高。

此外，根據衛福部統計資料示，2020年「事故傷害」在國人十大死因中排名第六，其中，前二大死因類別分別為「運輸事故」占46.1％和「跌倒(落)」占 21.9％。新光人壽表示，意外險主要是保障因意外而就醫的門診、手術或住院等醫療費用，藉此減輕因意外傷亡而造成自己或家庭收入中斷的經濟負擔；同時擁有「低保費，高保障」之特性，可說是個人保險防護網中最不可或缺的保險。

新光人壽網路投保針對戶外活動族、開車、機車騎士及小資通勤族等不同族群，提供「Enjoy Life旅行平安保險」、「i平安傷害保險」、「i-going意外傷害保險」、「i-can傷害保險」、「i-well傷害保險」等多樣化的旅平險與意外險商品選擇，保障內容依投保產品選擇，含括意外身故或喪葬費用保險金、意外失能保險金、特定意外失能保險金或意外骨折保險金不等。

網路投保不受時間與空間的限制，24小時都可線上投保，完成投保後保障立即生效。因此，民眾只要發現保障缺口，或是在每次旅程出發前動動手指、刷個手機，即可輕鬆完成投保動作，立即享受保障，方便又迅速。

新光人壽現正舉辦網路投保「新光Earth Day你減碳獎加倍」活動，8月31日前，凡消費者透過「網路投保」成功購買任一保單，就有機會抽採用海洋回收塑料再製的環保筆記型電腦，所投保保單選擇電子保單者，可再多一次抽獎機會；另外單筆保費滿萬元以上，加碼再抽萬元購物金。活動詳情及注意事項請參閱新光人壽官網。