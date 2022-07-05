今年首季房貸負擔率全國上升 北市與桃園減輕

內政部今發布2022年第1季全國房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為38.35%，較上季增加0.52%，較去年同季增加1.81%，變動幅度穩定，房價負擔能力維持「略低」等級。另本季全國房價所得比為9.58倍，較上季上升0.12倍，較去年同季上升0.45倍。

房貸負擔率主要為計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額占中位數家戶可支配所得的比率，以呈現家戶房貸負擔情形。

內政部指出，就本季全國房貸負擔率變動原因分析，其中全國中位數住宅價格較上季上升20萬元（由820萬元升至840萬元），使負擔率增加0.92%，五大銀行平均購屋貸款利率上升0.016%（由1.352%調至1.368%），使負擔率略增0.05%。

而中位數家戶可支配所得增加1.20%（由86.64萬元增加至87.68萬元），僅使負擔率減少0.45%，綜合上述結果，本季全國房貸負擔率季增0.52%，主要為住宅價格上升所致。

本季6都房貸負擔率部分，台北市、新北市為64.91%、51.45%，房價負擔能力屬「過低」等級；台中市為45.08%屬「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市為36.84%、35.59%、31.50%，均屬「略低」等級。

內政部表示，與上季相較，台北市、桃園市因家庭可支配所得增幅大於中位數住宅價格增幅，本季貸款負擔率較上季分別下降0.18%、0.26%，購屋負擔略有改善，其餘4個直轄市均較前季上升。

在14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣及基隆市等5縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等9個縣市。

內政部提醒，購屋貸款為長期支出負擔，雖然目前房貸利率處於較低水準，升息幅度相對於房價及所得變動對負擔率影響小，但民眾在購屋時，仍須審慎評估整體利率調升對於未來還款負擔的影響。

對於投機客短期炒作抬升房價，加重影響自住購屋民眾負擔的不公平情形，內政部將持續推動修法遏止，另同時推出300億租金補貼等措施，維護租屋族住房權益。