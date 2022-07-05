證交所提醒投資人 勿輕信市場謠言或不實資訊

台股近日走勢震盪，市場充斥不實謠言。證交所提醒投資人，切勿輕信市場謠言或不實資訊，應善用公開資訊觀測站，掌握上市公司重要資訊，同時證交所表示，持續市場監視作業，維護市場交易秩序。

近期全球通膨仍居高點，各國央行恐加速緊縮貨幣政策，加上全球供應鏈瓶頸尚未完全緩解，投資人擔憂衝擊企業獲利前景，國際股市及台股近日走勢震盪，市場謠言或不實資訊也隨之飆升。

證交所提醒投資人，投資前務必停看聽，注意風險，切勿輕信市場謠言或不實資訊，而應審慎確認所做投資係基於可信的資訊，以維護自身投資權益及保障財產安全。

證交所表示，利用公開資訊觀測站了解上市公司的基本資訊、營業情況、歷年獲利等資訊，並審慎評估，才是最安全穩當的投資方式。為維護投資人權益，證交所持續市場監視作業，如發現有人意圖透過網路傳播不實消息以影響個股價量，或有其他明顯異常情事，都將依監視相關辦法辦理。