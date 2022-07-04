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和泰產總座莊瑞德突請辭 7月14日生效

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導

今年疫情大爆發，連帶引起防疫保單之亂，產險業者都承受極大財務壓力，多家業者期間都傳出不少爭議，近期保單之亂才逐漸平息，未料今日和泰汽車代子公司和泰產物保險發出重訊，公告總經理異動，原總經理莊瑞德今日請辭，將於7月14日生效，新任總經理職缺將另依法聘任，報請主管機關核准。

金管會日前表示，至6月底止，12家產險公司防疫險核保已全數完成，有效契約件數共達 543 萬件，近日業者會陸續出單。防疫保單之亂已逐漸落幕，回顧這波保單之亂，和泰產也身陷承保及理賠風暴，期間引發不少保單爭議，和泰總經理莊瑞德今日突然請辭，公司尚未對外說明請辭原因，但由於時機點敏感，是否與保單之亂有關，引起市場關注。

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