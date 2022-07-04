台越首件「社會責任貸款」聯貸 北富銀成功籌組

台北富邦銀行今天表示，其統籌主辦並擔任ESG管理銀行的中租控股（中租-KY）旗下越南子公司仲利國際（越南）3年期9千萬美元「社會責任貸款(Social Loan)」聯貸案，日前完成募集正式簽約，成為台灣及越南首件符合亞太區貸款市場公會（APLMA）規格，並經第三方確信資金用途與帶來的社會效益的社會責任貸款聯貸案。

北富銀指出，去年越南新冠疫情擴大，為防控疫情，越南政府實施嚴格的社區隔離措施，衝擊民生經濟發展，去年越南經濟成長率降至2.58%，成為逾30年來新低。雖然越南政府已提供中小企業250兆越盾（約107億美元）紓困貸款，但中小企業由於無房地產或其他受認可之資產可供抵押，無法擔保償還能力，難以從銀行管道取得融資。

北富銀表示，在得不到資金支持的情況下，許多越南中小企業面臨破產倒閉窘境，引發嚴峻的勞動人口失業問題，根據越南國家統計局2021年統計，適齡勞動者失業人數高達140萬人，已成越南當前急需解決的社會議題之一。

為協助穩定越南在地企業營運，增加勞動就業機會，北富銀與仲利國際（越南）合作架構出台越第一筆符合國際標準的社會責任貸款聯貸案，聯貸資金不僅用於持續對當地中小企業提供財務支持，更將策略性發展小微企業融資，業務範圍也會從大城市往外擴張至外圍省分，提供當地中小微企業多元融資管道，創造更多就業機會以平衡城鄉差距。

同時，仲利國際（越南）也將因應本案調整內部系統，檢視「社會責任貸款指標(Social Loan KPIs)」，持續針對專案業務量、受惠的中小微企業數及其員工數等就業數據進行追蹤統計，充分體現中租控股對於ESG各層面的高度執行力。

其他金融業者也對此案表達高度支持，包括兆豐、華南、土銀擔任本案共同主辦行，合庫、輸出入銀行、板信等金融機構則積極參與聯貸，攜手為推動台越兩地永續發展貢獻心力。

北富銀強調，北富銀積極推動及開發創新融資案型，賦予永續金融更寬廣的可能性，為台灣首家承做符合APLMA國際規格且經第三方確信之綠色貸款（Green Loan）聯貸之台資銀行，也領先同業率先推廣永續指數連結貸款服務，激勵客戶實踐自身ESG目標。