快訊

羽球／王齊麟、李洋確診新冠 退出大馬名人賽

30年老警察最後一天簽退 登記簿寫「林北不幹退休」引發熱議

午後豪大雨炸新北！新莊「水淹輪胎」馬路成小河 民眾機車用牽的

台越首件「社會責任貸款」聯貸 北富銀成功籌組

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
台北富邦銀行與中租控股旗下仲利國際（越南）合作完成台越兩地第一筆符合國際標準的「社會責任貸款」聯貸案。圖／北富銀提供
台北富邦銀行與中租控股旗下仲利國際（越南）合作完成台越兩地第一筆符合國際標準的「社會責任貸款」聯貸案。圖／北富銀提供

台北富邦銀行今天表示，其統籌主辦並擔任ESG管理銀行的中租控股（中租-KY）旗下越南子公司仲利國際（越南）3年期9千萬美元「社會責任貸款(Social Loan)」聯貸案，日前完成募集正式簽約，成為台灣及越南首件符合亞太區貸款市場公會（APLMA）規格，並經第三方確信資金用途與帶來的社會效益的社會責任貸款聯貸案。

北富銀指出，去年越南新冠疫情擴大，為防控疫情，越南政府實施嚴格的社區隔離措施，衝擊民生經濟發展，去年越南經濟成長率降至2.58%，成為逾30年來新低。雖然越南政府已提供中小企業250兆越盾（約107億美元）紓困貸款，但中小企業由於無房地產或其他受認可之資產可供抵押，無法擔保償還能力，難以從銀行管道取得融資。

北富銀表示，在得不到資金支持的情況下，許多越南中小企業面臨破產倒閉窘境，引發嚴峻的勞動人口失業問題，根據越南國家統計局2021年統計，適齡勞動者失業人數高達140萬人，已成越南當前急需解決的社會議題之一。

為協助穩定越南在地企業營運，增加勞動就業機會，北富銀與仲利國際（越南）合作架構出台越第一筆符合國際標準的社會責任貸款聯貸案，聯貸資金不僅用於持續對當地中小企業提供財務支持，更將策略性發展小微企業融資，業務範圍也會從大城市往外擴張至外圍省分，提供當地中小微企業多元融資管道，創造更多就業機會以平衡城鄉差距。

同時，仲利國際（越南）也將因應本案調整內部系統，檢視「社會責任貸款指標(Social Loan KPIs)」，持續針對專案業務量、受惠的中小微企業數及其員工數等就業數據進行追蹤統計，充分體現中租控股對於ESG各層面的高度執行力。

其他金融業者也對此案表達高度支持，包括兆豐、華南、土銀擔任本案共同主辦行，合庫、輸出入銀行、板信等金融機構則積極參與聯貸，攜手為推動台越兩地永續發展貢獻心力。

北富銀強調，北富銀積極推動及開發創新融資案型，賦予永續金融更寬廣的可能性，為台灣首家承做符合APLMA國際規格且經第三方確信之綠色貸款（Green Loan）聯貸之台資銀行，也領先同業率先推廣永續指數連結貸款服務，激勵客戶實踐自身ESG目標。

越南 聯貸案 北富銀 台北富邦銀行 中租

延伸閱讀

在海邊享受熱帶風情的極致奢華體驗：越南富國島麗晶酒店及渡假村

上半年聯貸 台銀奪雙冠王

國銀聯貸 公股行庫包辦前五大

特選ESG高股息指數今發布

相關新聞

新台幣匯率收29.745元 升值1分

新台幣兌美元匯率今天以29.745元作收，升值1分，台北外匯經紀公司成交金額7.81億美元。今日上午新台幣以29.790...

「國民ETF」0050配息第一階段公告出爐 創同期新高

台灣ETF投資人高度期待的「國民ETF」元大台灣50（0050）下半年預估配息出爐！

拼新一代海外無腦刷神卡 LINE Bank快點卡筆筆回饋2.8%

悶了超過2年，許多民眾都迫不及待想要趁著國外陸續解封，重溫出國旅遊的療癒滋味。LINE Bank宣布即日起調升LINE ...

台越首件「社會責任貸款」聯貸 北富銀成功籌組

台北富邦銀行今天表示，其統籌主辦並擔任ESG管理銀行的中租控股（中租-KY）旗下越南子公司仲利國際（越南）3年期9千萬美...

玉山、永豐攜手信義房屋 推「房貸線上試算服務」

國銀搶房貸業務，積極優化金融服務體驗，玉山銀行今天表示，7月1日與信義房屋共同合作，提供信義房屋的顧客能在信義房屋會員平...

日圓帶動亞幣競貶？ 羅瑋：對亞洲各國帶來沉重壓力

日圓持續走貶，市場憂心引發亞幣競貶，富邦金控首席經濟學家羅瑋今天表示，「日圓走貶，的確對亞洲周邊國家產生沉重壓力！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。