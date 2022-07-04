樂天銀提前慶桃猿將封王 撒幣推快閃揪團開戶拿500元

樂天國際銀行今日（7月4日）宣布，為集氣歡慶樂天桃猿棒球隊即將於上半季例行賽封王！樂天網銀7月推出限時一個月超殺優惠，提早給客戶發獎金！

樂天國際銀行表示，有別於一般活動只對新戶優惠加碼，舊戶權益陸續減碼，樂天網銀更重視老朋友的關係維繫和社群口碑宣傳！不論在優惠存款利率、行動支付現金回饋都是「無上限」。這次為了集氣樂天桃猿棒球奪冠，再次加碼「無上限」優惠，即日起至2022年7月31日前，客戶推薦一位親友開立樂天帳戶並期間內開啟金融卡，雙方即可各獲得現金500元，推薦10位有5,000元，以此類推，也就是說推薦越多親友開戶賺越多現金，而且只要輸入親友的手機號碼，就可以簡單、輕鬆轉帳給好友，自行轉帳無限次免手續費。

樂天國際銀行觀察網友對數位帳戶的討論主要比較存款利率和支付回饋，而且也非常關心無現金球場的體驗，因此，樂天網銀客戶在桃園棒球場美食街、全台四大超商等通路，不需帶錢包只要打開網銀APP就可購買啤酒、零食，筆筆享有2%無上限的現金回饋。若當月使用行動支付5次以上，次月活儲存款年利率加碼至1.25％，日日計息、月月領息，存款額度無上限！優惠一路到年底! 無論是有熱血棒球魂還是想賺現金的朋友，千萬別錯過！