永豐跨業打造數位房貸平台 攜手信義房屋估算即時回覆

永豐銀行跨界攜手信義房屋，即(4)日起，運用API串接功能，為民眾提供更便利的線上房屋貸款試算服務；永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，永豐銀行致力將數位金融與客戶的生活場域整合，此次跨業打造數位試算平台，讓信義房屋會員可於其官方網站及APP專區直接向永豐銀行申請新成交案件房貸試算，一鍵即可獲得貸款利率、最高可貸金額、貸款期限等結果；永豐（1907）也為完成線上試算的信義房屋會員提供專屬優惠，房貸利率最低1.6%起（機動計息）、手續費0元起，提升房屋仲介業與銀行業服務效率、共創雙贏。

跨界創新房貸服務 線上精準預估即時回覆

吳建毅表示，近年來永豐銀行各項房貸數位化服務陸續上線，包括新戶申請、線上增貸及月付金彈性繳等功能，民眾免跑分行也能快速辦理；疫情期間為維持金融服務不中斷，永豐銀行積極布建零接觸服務，更加速民眾對房貸數位化的依賴程度，以永豐房貸新戶線上申請比率為例，目前較去(2021)年底成長1倍。

永豐銀行表示，購屋民眾一般經由代書或仲介公司向不同銀行探詢可能的房貸金額及條件，此次跨業合作，信義房屋會員透過其官網及APP專區將成交物件及貸款需求等資料提交銀行，永豐銀行透過數位模型及專人試算流程，線上即時回覆貸款利率、最高可貸金額、貸款期限與手續費等結果。

六都+新竹先開辦 安心成家低利率1.6%起

為助民眾一圓成家夢，永豐銀行表示，此次提供信義房屋會員的線上房貸試算服務，適用台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市六都，以及新竹市與新竹縣竹北市的住宅大樓、公寓、華廈新成交案件；即(4)日起至今(2022)年12月31日，永豐銀行為完成線上試算的信義房屋會員提供專屬優惠，房貸利率最低1.6%（機動計息）、手續費0元起，並提供換匯優利定存、房貸彈性繳款及線上增貸等方案，讓民眾能輕鬆成家。詳細內容請詳永豐銀行官方網站、活動網頁等。