選股不選市！富邦金看台股1萬4,500點以下投資價值浮現

全球不確性增加，資本市場動盪，引起投資人關注台股動向。富邦投顧董事長蕭乾祥今（4）日預估，下半年台股指數區間為1萬4,500至1萬7,000點，且從三指標觀察台股是否已符合中級反彈，建議投資人選股不選市，可從五大族群的績優個股逢低布局。

富邦投顧董事長蕭乾祥今天在「2022富邦財經趨勢論壇年中場」表示，今年2月份爆發的俄烏戰爭，進一步加劇經濟成長趨緩、全球供應鏈重組導致通膨壓力以及QE退場的資金緊縮三項調整的影響，使得全球金融市場原本的多頭環境明顯改變。

就台股與主要國際市場基本面比較，台股的股利殖利率僅次於新加坡，而經濟成長率表現亦僅落後於中國大陸及印度，兼具成長與殖利率優勢，也為台股的下檔提供基本面支撐力道。

蕭乾祥指出，整體來看，雖然今年上市企業獲利成長趨緩，加上美國聯準會（Fed）縮表市場降溫，因此預估台股加權指數2022下半年本淨比區間將落在1.7至2倍之間，換算指數點位為1萬4,500至1萬7,000點。

蕭乾祥認為，台股若跌至1萬4,500點以下，其投資價值逐步浮現，不管是從企業獲利或從本益比角度來看，皆是值得投資的地方，但要留意的是選股不選市，尤其電子產業狀況不同，如終端需求3C下游產業出現衰退跡象或庫存須調整，即使大盤往上走，仍需多加留意。

至於台股落底訊號是否已浮現，蕭乾祥說，可從技術面三個指標進行觀察，一是融資清洗浮額速度；二是日周KD值是否出現強勁反彈；三是市場加速趕底過程中，與季線、年線乖離率是否過大。

蕭乾祥表示，到目前為止，三項指標已慢慢成熟，如融資減幅高於大盤跌幅，日周線技術指標看低檔鈍化二次，以及台股跌深後，與季線、年線乖離率明顯過大，因此預期第三季會出現像樣的中級反彈，但仍得視市場氣氛、國際股市而定，且以中級反彈50%來看，應有機會彈升2,000點以上。

至於選股方向，蕭乾祥則持續看好碳中和的電動車及綠能、儲能族群；其次半導體產業雖然成長趨緩，但是在先進製程及功率半導體部分前景仍舊看好；另外在傳產績優指標股及金融產業的銀行類股，今年獲利表現仍可望穩定成長，投資人可以針對這五大族群的績優個股逢低布局，並建議選股不選市。