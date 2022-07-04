玉山銀行與信義房屋攜手 共創嶄新購屋數位體驗

玉山銀行以顧客需求為核心，優化顧客金融體驗，於7月1日與信義房屋共同合作，提供信義房屋的顧客能在信義房屋會員平台體驗「房貸線上試算服務」，即時取得房屋貸款方案。

為解決顧客因人工評估房貸額度產生耗時且體驗欠佳的痛點，玉山首創房貸額度利率線上試算服務，顧客只需透過線上問卷填答，就可即時收到貸款條件評估結果，本次更與信義房屋共同合作，讓顧客於信義房屋購屋後，透過信義房屋會員平台填載問卷與提供所承購之房地資訊即時取得玉山房屋自動估價模型試算結果，加速顧客進入房貸作業程序。

此創新服務關鍵核心為玉山自主開發的房屋自動估價模型，玉山估價模型特色為參考大量房屋地理資訊、總經資訊、歷史成交案件、實價登錄等公開資料（open data），截取有效特徵值並透過大數據分析、AI演算法，建立具備自動化且估價精確的模型；此外，也結合專家實務，透過人機協作的方式持續精進模型，目前模型可估價的物件已覆蓋全台各縣市。

此外玉山既有房貸顧客亦能於原額度內以「房貸線上對保服務｣，全線上完成申請房貸增貸，在後疫情時代提供顧客全程零實體接觸的金融服務，不僅更安全便利，減少顧客舟車勞頓及寶貴時間，同時為無紙化減碳盡心力。

在數位科技浪潮與疫情催化下，顧客對數位金融服務的需求日益提升，玉山銀行持續以銀行即服務（Banking-as-a-Service，BaaS），透過數位化通路來提供金融服務，滿足顧客體驗與申貸需求，讓玉山一同打造溫暖甜蜜的家，實現顧客成家的夢想。