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合庫人壽結合ESG概念 推樂活人生投資型保單

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合庫人壽「樂活人生」投資型保險連結「合庫人壽樂活環球ESG投資帳戶」今（4）日於合作金庫銀行上架，該保單使用第六回生命表，節省保險成本約30%；保險費得依約定彈性交付，資金運用更為靈活。透過柏瑞投信專業經理團隊的穩健操作，讓保戶可以更放心規劃退休人生，滿足投資與壽險保障需求。

近年隨著醫療水準提升、健康觀念普及，國人平均餘命延長，2021年7月1日上路的「第6回經驗生命表」也使保險成本隨之降低約三成。合庫人壽提醒民眾，活得長壽也要活得有品質，在局勢動盪不穩定的大環境中更應該正視壽命延長之後所帶來的「長壽風險」，及早進行退休財務規劃準備。然而，如何在金融市場波動下規劃有品質的樂活安養退休生活，是每個人應該要審慎思考的課題。

2022年可以說是充滿挑戰的一年，除了烏俄戰爭帶來的能源供給與糧食供應問題、美國聯準會Fed於三月開始啟動升息以壓抑通膨，加上新冠肺炎疫情的不確定因素擾亂，全球市場可以說是進入戰國時代。在如此紛擾不安的政經環境下，許多投資人開始尋找長期穩健的投資標的，其中強調環境永續、社會責任及公司治理等落實ESG（Environment, Social, Governance）精神的企業，更成為全球投資人關注的投資標的。合庫人壽「樂活人生」投資型保險即以「股六債四」的穩健投資比例，投入近年來成為全球企業顯學的ESG基金，並以柏瑞投信「市場溫度計」控制下檔風險，以達成長期總報酬最佳化為目標，同時嚴格把關使投資組合100%布局全球市場中較佳的ESG標的，落實永續投資概念。

合庫人壽「樂活人生」投資型保險同時提供多種幣別選擇，且同一平台每年12次的免費轉換，讓客戶不但可以配置多元資產也能靈活調配市場參與比例。除此之外，持有保單至第6年週年日起即享有加值給付金，保單持有越久，加值給付金累積越多，每年固定創造現金流、累積資產。尤其在今年動盪劇烈的市場狀況下，委由柏瑞專業經理團隊操作的「樂活人生」投資型保險讓投資人免除選擇標的或進場時機等困擾，又能即時掌握市場脈動進行資產配置，還可享有年金給付或壽險的保障，深受投資人的喜愛。

合庫人壽強調，要打造樂活安養的退休人生除了財務規劃很重要外，風險保障也不可少。合庫人壽「樂活人生」投資型保險可依照保戶自身的狀況選擇壽險或年金平台，壽險平台提供身故保障，讓家人生活無虞，不因投資失利而影響受益人權益；年金平台則於年金累積期滿後，保戶可選擇保單帳戶價值一次領回或分期給付終身領取，活愈久領愈多。但不論是年金平台或壽險平台，合庫人壽「樂活人生」投資型保險的穩健多元投資標的搭配柏瑞專業經理人操作，都是投資人在全球金融市場持續震盪下的最佳選擇。

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