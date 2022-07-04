新台幣還要貶多久？富邦金羅瑋：2023年有機會快速轉強

富邦金控（2881）舉行「2022富邦財經趨勢論壇年中場」，首席經濟學家羅瑋表示，全球經濟後續值得關注有三大焦點，(1)物價持續居高不下，是否有可能失控 ，進而演變成1970年代的停滯性膨脹？(2)中國經濟放緩，後續中國政府如何推動支持政策，並放寬各項監管措施。(3)流動性緊縮加劇金融市場波動，第三季全球金融市場將和第二季一樣，隨時有可能因突發性因素而出現較大幅度波動。

針對匯市，羅瑋表示，外匯市場因受到地緣政治風險與主要央行貨幣政策分歧，上半年美元走勢獨強。若7月歐洲央行揭露下半年可能連續升息時，歐元將會轉強，美元走勢將小幅滑落。

然而，由於日圓及英鎊表現疲弱，美元指數要回落至100以下的可能性並不高。由於日本央行堅持維持寬鬆貨幣政策不變，使得日圓一度貶破135關卡。如果後續日圓持續走貶逼近140時，必須留意日本財務省是否會採取實質性干預動作。

疫情升溫加強封控，加上中美公債利差反轉，外資大量撤離中國大陸債券市場，人民幣自4月下旬起快速走貶，瞬間突破6.4、6.5、6.6、6.7等多道關卡，預期第三季人民幣將在6.6～6.8區間內波動。

由於台美利差擴大，外資賣超撤離，外貿出超縮小、出口商抱持觀望態度，加上民眾購匯需求上升，下半年新台幣可能進一步走貶。

羅瑋認為，若2023年全球經濟陷入深度衰退，外資將會如同2016和2020年一樣 ，將台灣視為新興市場的避風港，屆時新台幣將會快速轉強。

羅瑋建議，由於8至9月能夠更清楚研判各國經濟前景，加上9月各主要央行將召開利率決策會議，目前投資人應儘可能降低曝險部位，因為股市低點與債券殖利率高點尚未到來，股市及債市都可能進一步下跌，現階段的投資原則是保本不賠錢，增加流動性部位，耐心等待進場時機。