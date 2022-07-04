2022富邦財經趨勢論壇：台股指數區間14500-17000

如同富邦投顧董事長蕭乾祥在去年底預期，2022年市場面臨三項調整，包括經濟成長趨緩、全球供應鏈重組導致通膨壓力及QE退場的資金緊縮等，而今年2月份爆發的俄烏戰爭，進一步加劇了這三項調整的影響，使得全球金融市場原本的多頭環境明顯改變。蕭乾祥於「2022富邦財經趨勢論壇年中場」表示，企業陸續調降今明兩年的獲利成長預期，市場對於股市評價也轉趨保守，因此下半年的股市投資將從前兩年追捧成長股題材股的樂觀激情，回歸到價值優先的審慎投資策略。

經濟、通膨、貨幣政策環環相扣 壓抑股市漲升動能

根據世界銀行的預測，由於通膨、地緣政治衝突及全球供應鏈瓶頸影響，今年全球經濟成長率將由去年的5.7%驟降至2.9%。FED則是預測美國今明兩年經濟成長率都不到2%，歐元區經濟成長率受俄烏戰爭衝擊將持續走低，中國大陸今年經濟成長率則是因疫情管控影響將跌破5%。全球各主要經濟體的成長動能同步下滑，過去兩年有利多頭的總經環境也隨之改變。另外，俄烏戰爭引發原油及原物料價格上漲，加劇通膨壓力，代表原物料價格的CRB指數在今年創下近十年來新高，油價與糧食價格走揚，更帶動美國CPI創下近四十年新高，加上全球供應鏈碎片化調整，及未來的各項排碳成本提升，這波由成本推動的通膨壓力短期難解。而FED為壓抑通膨，加速調整貨幣政策，從6月開始縮減資產負債表並激進升息，預估到今年底FED資產規模將由目前的8.9兆元降至8.4兆美元，明年進一步縮減至7.25兆美元，聯邦基金利率則是計畫今年底將調升至3.4%之上。FED緊縮貨幣政策，直接拉高了美元匯價及美國公債殖利率，對於金融市場的資產配置及國際市場的資金流向都產生重大影響，也同時墊高金融市場及企業的資金成本，不利金融市場與經濟景氣擴張。

面對經濟成長降溫，通膨壓力及貨幣政策緊縮等因素，不論是MSCI世界指數或是美國標普五百企業指數的獲利成長預期，在2022年都明顯下滑，2023年的企業獲利成長亦不見起色，顯示市場預期今明兩年全球企業獲利將進入相對低成長的期間。所幸，過往除了網路泡沫、金融海嘯及前兩年的美中貿易戰加上新冠疫情的重大利空，全球指標型企業的獲利一般皆能維持穩定成長，故除非再有重大突發利空，否則今明兩年企業獲利應不至出現衰退的窘境。此外，由於今年以來國際股市大幅修正，MSCI世界指數的本益比與本淨比皆已自高檔回落，股價逐漸來到合理價位。因此研判，雖然股市的漲升空間受到壓抑，但是指標型企業的股價也逐漸回到合理的股價區間，逢低投資的價值將逐漸顯現。

科技終端產品前景一好兩壞 半導體成熟製程壓力漸重

蕭乾祥指出，觀察主要科技終端產品的產業發展前景，資訊終端產品、智慧型手機及電動車在今明兩年的業績表現將出現明顯分歧。新冠疫情加速遠距數位商機發展，讓原本成長停滯的PC/NB等資訊終端產品需求，在前兩年由黑翻紅。然而進入2022年，俄烏戰爭衝擊歐洲乃至全球的景氣，預期今明兩年資訊終端產品需求將明顯降溫。智慧手機部分，雖然5G手機的滲透率逐漸提升，但由於缺乏殺手級應用，加上俄烏戰爭及上海疫情封城影響，預估今年智慧型手機出貨量也將出現衰退。僅有電動車受惠於碳中和趨勢的政策紅利，仍保持高速成長態勢。去年全球電動車出貨量倍增突破六百萬輛，今明兩年仍可維持近五成的高速成長動能，相關的電力應用商機也隨之加溫。從電動車需要的充電設備，到相關的電網、儲能、再生能源等產業持續快速發展。這背後的驅動力量就在於先進國家逐漸將排碳成本納入政策規範，未來隨著碳稅、碳費的課徵，對於碳中和相關的電力應用需求將會持續升溫。

科技終端產品的分歧表現也對半導體產業的後續發展產生重要影響，經歷美中貿易戰及新冠疫情造成的半導體供應鏈瓶頸，使得前兩年半導體供不應求，業績大好。但由於資通訊終端產品需求下滑，品牌廠陸續開始調整庫存，對於相關的上游晶片需求也隨之降溫。加上主要經濟體力推半導體供應鏈自主，全球半導體產業積極擴產，未來兩年晶圓代工成熟製程恐大幅增加。在供需結構開始改變的情況下，多家產業研調機構預測，半導體產業高速成長的榮景，將自今年開始走緩，預期這一波半導體產業的景氣成長修正將在2024年落底。然而，若分析晶圓代工的新增產能，可以發現2024年前所增加的產能，主要以28奈米以上的成熟製程部分增加最多，14奈米以下的先進製程則屬稀缺性產能，受半導體擴產影響相對較小。故在半導體產業部分，HPC所需的高階先進製程，及受惠電動車、綠能儲能電網產業持續增長的功率半導體，趨勢仍是穩定向上成長。

美股消化資金泡沫 標普指數區間3300-4300

2020年起在FED無限制QE的資金潮推升下，有巴菲特指標之稱的美股市值與GDP比重在2021年突破200%，遠高於新冠疫情前的100-150%區間，美股市場評價出現泡沫化的警訊。隨著FED縮表，加上景氣降溫，戳破資金泡沫，美股在今年上半年出現大幅修正走勢，標普五百指數的本益比也由30倍以上的高點回落至20倍以下，儘管評價已回到合理區間，但由於市場資金預期將持續緊縮，股市的追價激情也隨之退卻，美股料將持續一段修正期間，來消化資金泡沫。預估美股標普五百指數合理本益比區間，約17~21倍，推算下半年指數合理區間落在3300~4300點。根據市場預測，標普五百企業獲利成長動能有機會在今年2Q落底，下半年則是緩步復甦，但幅度有限。預期上半年表現不佳的金融、科技、通信服務及非必需消費等類股獲利在下半年有機會回穩，且成長動能可望延伸至明年。另外，工業類股獲利成長幅度雖然減緩，但受惠於美國政策，成長性仍優於市場平均。可注意的投資方向則是半導體及半導體設備、電動車、軟體雲端等產業的龍頭指標企業。

台股基本面支撐 加權指數區間14500-17000

雖然台灣經濟成長率今年受到俄烏戰爭、上海封城等不利因素影響，表現明顯低於去年，但下半年的經濟有機會在疫情逐漸解封及進入傳統出口旺季的帶動下，逐漸回溫。就台股與主要國際市場基本面比較，台股的股利殖利率僅次於新加坡，而經濟成長率表現亦僅落後於中國大陸及印度，兼具成長與殖利率優勢，也為台股的下檔提供基本面支撐力道。蕭乾祥表示，整體來看，雖然今年上市企業獲利成長趨緩，加上FED縮表市場降溫，因此預估台股加權指數2022下半年本淨比區間將落在1.7-2倍之間，換算指數點位為14,500-17,000點。

選股方向上，持續看好碳中和的電動車及綠能、儲能族群；其次半導體產業雖然成長趨緩，但是在先進製程及功率半導體部分前景仍舊看好；另外在傳產績優指標股及金融產業的銀行類股，今年獲利表現仍可望穩定成長，投資人可以針對這五大族群的績優個股逢低布局。

中國大陸力圖穩經濟 上證指數區間2900-3700

中國大陸面臨美中經貿對抗長期化、全球供應鏈調整導致外資直接投資驟減，影響出口與投資甚巨，造成整體景氣成長大幅降溫。尤其是今年經濟成長率面臨破五的窘境，也壓抑陸港股近年的股市走勢相對低迷。在今年秋季中共即將舉行二十大，因此中共官方陸續推出多項貨幣、財政政策來「穩」經濟。加上先前干擾大陸經濟的上海防疫封城已逐漸解封，供應鏈及物流瓶頸也開始改善，預期下半年中國大陸經濟有機會回穩。在籌碼部分，外資及陸資對陸股及港股的低接買盤也相對積極，提供陸港股市低檔支撐。陸股上證綜合指數現階段股價本淨比已落至1.4倍，來到相對低檔區，推估下半年本淨比區間為1.3到1.7倍，換算指數為2900~3700點。至於下半年陸港股投資佈局，富邦投顧建議，聚焦受惠產業趨勢偏多及政策紅利的碳中和、產業自主、內需消費及新型基礎建設等板塊，並以產業龍頭指標股為首選。