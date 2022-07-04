基金定期定額大者恆大 規模前五大公司市占率近6成

攤平成本及分散風險的特性，使定期定額成為震盪盤勢的最佳投資利器。今年以來股市風險情緒趨向保守，不少投資人仍保持定期定額習慣，持續累積長線資本。

大多數定期定額投資人的理財規劃多是長達5年、10年甚至20年，因此，投資人在選擇基金時，往往會優先選擇規模較大、長期具有良好口碑的基金公司，使得定期定額市場也出現大者恆大的集中化趨勢。

根據投信投顧公會統計，全體投信基金5月定期定額扣款金額總計48.86億元。仍有存量的33家投信公司中，規模前5大公司就拿下近6成市占率。

規模居冠的統一投信，市占率更是超過15%。經過長久以來，對定期定額市場的深耕，獲得投資人的穩固信賴，統一投信也是當之無愧的定期定額三冠王，自從2020年4月以來，蟬聯扣款人數、金額及筆數冠軍寶座，已超過2年。

統一投信在三大主要市場的深厚基礎，獲得不同類型投資人的廣泛肯定，是成為定期定額之王的關鍵要素。攤開統一投信前5大熱門定期定額名單，會發現統一黑馬、統一強漢及統一全球新科技基金，分別對應了台股、大中華及全球股票型。

其中，統一黑馬基金5月定期定額扣款金額高達1.05億，是少數躋身億元俱樂部的基金。統一強漢及統一全球新科技基金分別以0.9及0.66億元，位居大中華及全球股票型扣款金額第一。而台股長青基金統一大滿貫基金，及熱門台股科技基金統一奔騰基金，5月扣款金額也分別達到0.98及0.79億元。

「股市上漲時的財富，取決於下跌時累積的單位數。」統一投信表示，股市多空循環是常態，修正階段反而是定期定額最好的時機。

透過持續定期定額投入，同樣扣款金額可以買到更多單位數，還能攤平投資成本，等到股市反轉向上，即便是從最高點才進場的投資人，也能比大盤更早脫離負報酬，開始享受獲利的美好。若行有餘力搭配加碼扣策略，在股市跌幅度超過10%級距時加倍買進，大舉累積單位數，更能大幅提高股市反彈後的長線報酬。

為了替投資人減少手續費成本負擔，統一投信即日起也推出旗下全系列基金定期定額/日日扣，終身零手續費優惠，活動到2022年9月30日止。

透過這個活動，投資人趁股市低檔時加碼扣款，或是把原扣款金額進一步分散扣款時點，都不須擔心增加扣款頻率帶來的手續費，可以安心制定分批進場策略。而且統一投信定期定額扣款門檻只要二千元起，相當親民。