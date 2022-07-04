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抗通膨新利器 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數今發布

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心委請臺灣指數公司合作編製特選上櫃ESG永續高股息報酬指數(IR0173)，今（4）日開始發布收盤指數，並自8月29日起開始計算及傳輸盤中即時指數。

特選上櫃ESG永續高股息報酬指數採用中華民國企業永續發展協會的ESG評鑑模型，輔以近三年股息殖利率及發行市值等指標，篩選10至15檔上櫃股票，運用自由流通市值暨流動性加權編製，表彰關注永續發展與股息表現佳，且能兼具流動性及市值代表性的上櫃公司之含息投資績效表現。

該檔指數最新前五大成分股分別為元太（8069）、環球晶、中美晶、世界、群聯等個股，囊括具代表性的上櫃半導體業及光電業公司。臺灣指數公司並以2016年6月底至2022年6月初歷史資料回溯測試，該檔指數總報酬率高達238.86%，2021年指數殖利率為5.83%，均優於同期間上櫃及上市大盤指數，顯示這指數投資策略可有效提升投資組合績效。

櫃買中心表示，永續投資已成為現今投資決策中的標準配備，該檔指數不僅著重成分公司的永續經營成效，亦著眼近年低利率、高通膨投資環境，進而挑選穩定配息的成分股，目前回溯觀察指數績效佳且殖利率高，並已預定作為證券商發行ETN之追蹤標的，值得投資人納入對抗通膨的資產配置參考。

高股息 櫃買中心

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特選ESG高股息指數今發布

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