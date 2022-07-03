今年上半年聯貸前五大行 全由公股行庫拿下

國銀聯貸業務競爭激烈，公股行庫仍居領先地位。調查機構Refinitiv LPC公布最新統計，今（2022）年上半年，受到社會住宅聯貸案主要由八大行庫參貸影響，聯貸主辦與管理行前五大清一色由公股行庫包辦，以主辦行而言，依序為台灣銀行、兆豐銀行、華南銀行、土地銀行和合作金庫。

資料顯示，兆豐銀上半年主辦27件、22.13億美元的聯貸，市占6.39%，排名第二；華南銀行主辦31件，金額為21.73億美元，市占6.27%，奪下季軍。另外，土地銀行與合作金庫分別主辦24與33件聯貸，市占率5.55%與5.31%，分居第四與第五大。

此外，擠入聯貸主辦前十大的銀行，還包括第一銀行、彰化銀行、永豐銀行、台灣企銀、中國信託，市占率介於1.9%～4.71%。

在聯貸管理行部分，前五大依序為台銀、兆豐、一銀、合庫與土銀，市占率除台銀超過50%外，其餘介於4.29%～12.5%。

不過，管理行第六名並非公股，而是由民營大行中信銀拿下，華銀、彰銀、台北富邦銀行與台灣企銀依序排名第七至第十，市占率介於1.36%～4.07%。銀行主管指出，中信銀與北富銀在聯貸管理行擠入前十大，主要是兩家銀行在今年第2季分別出任KKR、霸菱基金兩大聯貸案的管理行。