國銀聯貸台銀奪「雙冠王」 預料全年將獨占鰲頭

今（2022）年上半年國銀聯貸排名出爐，國銀龍頭台灣銀行因主辦規模逾4,000億元的住都中心社會住宅聯貸案，一舉奪下聯貸主辦與管理行「雙料冠軍」；台銀獨自吃下2,000億元貸款額度，今年上半年聯貸管理金額飆上168.63億美元，聯貸市占率突破50%、達50.42%，預料今年全年．在聯貸排行上均會獨占鰲頭。

根據調查機構Refinitiv LPC最新統計，台銀奪下今年上半年聯貸行與管理行「雙冠王」。在聯貸管理行方面，台銀上半年為168.63億美元，市占率高達50.42%；聯貸主辦部分，金額為161.49億美元，市占率46.59%，均遙遙領先同業。

銀行主管指出，台銀上半年在聯貸市場大有斬獲，主要是為內政部住都中心籌組社會住宅聯貸案，金額高達4,119億元，該聯貸案已在6月底正式拍板。由於此案連帶規模超過4,000億元，一舉超越先前高鐵3,820億元聯貸案，寫下國內聯貸規模新高紀錄。

除史上規模最大的社宅聯貸案外，台銀指出，今年第2季，台銀也主辦文曄科技、台灣國際造船、裕融公司、新鑫等聯貸案，其中文曄科技是由台銀及第一銀行統籌主辦240億元的聯貸大案。

銀行主管指出，身為管理銀行的台銀，本次獨自吃下社宅聯貸案高達2,000億元的貸款額度、聯貸業務如吞大補丸。另外，財政部旗下八大行庫與農業金庫本次均熱烈參貸，聯貸業務也「進帳」不少。由於該案是配合政府重大政策推動的借款，貸款利率是採階段性計價，與一般聯貸案的利率底限1.7%脫鉤，約在1.2%左右。

據了解，本次聯貸案，合庫銀行及農業金庫分別參貸460與279億元，其他公股行庫則是各自認購230億元，總金額為4,119億元。銀行主管表示，台銀為內政部住都中心籌組聯貸案，主要用途是為其選出的6.8萬棟社會住宅作為開發經費之用。