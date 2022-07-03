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公司賺飽員工卻「薪」酸？10家金融股中箭 三原因曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會要求上市櫃公司需揭露非主管的基層員工薪資，要讓小氣老闆現形。路透
金管會要求上市櫃公司需揭露非主管的基層員工薪資，要讓小氣老闆現形。路透

金管會要求上市櫃公司需揭露非主管的基層員工薪資，要讓小氣老闆現形。據43家上市櫃金融保險股揭露去年基層員工薪資中，有10家符合「獲利比同業好、但基層員工年均薪卻低於同業」、或是「獲利較前一年成長但員工年均薪卻衰退」這兩大指標。

這10家中，金控股有一家壽險型金控，銀行業、保險業、證期貨業都各占了3家，其中更有4家是連續第4年「年年入榜」，恐被外界質疑是小氣老闆。

這十家對外說明主要有三大原因：

一、上市櫃金融保險類股涵蓋了金控、銀行、證券、產壽險業者，每家經營和規模差異大，難有一致比較基礎。

二、去年資本市場大好，部分同業實現投資利益而分配較高比重的變動薪資，拉高同業薪資成長7.6%，似非常態；證券期貨業者則指稱，獲利比同業好是因自營投資操作所貢獻，與一般基層員工較無關，業務績效已有調薪。

三、該家壽險型金控則表態，基層員工去年均薪低於同業，是受去年疫情影響了保單銷售，外勤業務員薪資水準波動大影響了平均薪資所致。

金管會是從2018年起，要求各上市櫃公司需揭露非主管的員工平均薪資費用、及同業平均比較，且當出現3大指標時，各公司都須做說明。

這3大指標是：一、非主管員工平均年薪未到50萬元，二、每股稅後純益（EPS）比同業好、但基層員工薪資水準卻低於同業，三、EPS較前一年成長但薪資費用卻衰退。

以上市金融同業來看，基層員工同業去年均薪是133.7萬元、同業每股賺2.79元，較前年同業均值各增加了7.6%及43%，顯示獲利增幅、遠高於調薪幅度。上櫃金融同業去年均薪119.3萬元、較前年同業均值98.7萬元年增20.6%。

薪資 壽險業 金管會 銀行業 年薪

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