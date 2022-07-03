金控基層員工年薪大洗牌！這家公司稱霸 「獲利雙雄」卻慘敗

據15家金控揭露2021年「非主管的全時員工薪資」，以最能代表多數基層員工薪資的「中位數」來看，排名出現大洗牌，以受惠去年資本市場大好的元大金（2885），基層員工去年均薪134.6萬元奪金控之冠，排名前進了六名，合庫金（5880）與中信金（2891）各僅以134.4萬元、125.9萬元分列亞、季軍；壽險型金控慘敗，遭踢出前五大。

富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大壽險金控獲利雙雄，去年每股獲利都超過一個股本，但基層員工去年均薪卻僅有113.6萬元、及108.8萬元，富邦金退出前五大掉到第八，國泰金位居第十，排名較前年各倒退了3和4名。

壽險主管坦言，壽險型金控獲利和員工薪資脫鉤，有兩大主因：

金管會是在2018年起要求上市櫃公司，需在每年6月底，揭露前一年度非主管的全時員工平均薪資、及中位數。官員解釋，平均薪資會較高，是高薪與低薪平均結果，導致高薪拉高數據；而排除極端數字的「中位數」則更可了解這家公司基層員工的薪資水準。

以基層員工薪資「中位數」來看，15家金控去年均薪113.48萬元、平均加薪了9.4%，其中替基層員工加薪超過一成者有6家，占了快半數，顯示多數員工可分享金控獲利果實，加薪幅度低於5%則有5家。

以元大金基層員工去年均薪134.6萬元，從前年僅排名第七大，一舉竄升到「員工薪資王」，年增27.3%，年均薪、增幅都居金控之冠，擠掉合庫金和中信金，兩家排名都往後順延，去年均薪各是134.4萬元、125.9萬元，年增都8%。

第四和第五大各是第一金（2892）和兆豐金（2886），基層員工去年均薪各約118萬元及117萬元，兆豐雖遭第一金、元大金超越，從第三大、掉到老五，但基層員工年均薪成長3.4%，遠高於獲利年增2.7%，也是唯一一家金控加薪幅度超過獲利者。

後五大的基層員工年均薪排名，依序是開發金（2883）114.3萬元、華南金（2880）114.1萬元、富邦金113.6萬元、永豐金（2890）111.6萬元，及國泰金108.8萬元，又以國泰金員工均薪僅年成長1.3%最低。

若進一步以金控基層員工平均薪資、與中位數，這兩個數字，是國票金（2889）、開發金與富邦金，差距了30~40萬元，官員說，這兩個數字（平均薪資、中位數）差得愈大，可能是這家公司領教高薪的人數較多，因此拉高平均薪資，導致和中位數差距變大。