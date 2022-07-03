暑假出遊潮磨刀霍霍 公股銀行信用卡優惠搶市

各國陸續開放觀光，國內疫情也逐漸趨緩，民眾到國內外旅遊機會提高，國內各銀行也積極搶攻旅遊商機，第一銀行表示，買機票、海外飯店或團體行程，刷一銀卡最高享3500元回饋；華南銀行則推出「華南大玩家，FUN遊世界趣」活動，刷華銀信用卡至國內旅行社、飯店住宿、訂房網及指定5大航空累積消費滿額，最高則可獲千元超商現金抵用券或行李箱；合庫銀則針對頂級客群推出旅遊優惠。

近期包括國人最愛的日本、韓國都已取消旅遊限制，令不少國人相當期待，尤其日圓已貶至低點的「甜甜價」，加上台灣旅行團入境日本不須隔離，許多哈日族已經提前訂好機票，期待年底前就可赴日旅遊。

一銀表示，為了讓民眾超前部署，刷一銀卡買機票、海外飯店或團體行程，最高享3500元回饋，指定卡加碼外幣消費回饋，再送旅平險及機場週邊免費停車。

一銀也指出，出國購物必備外幣現鈔和一銀卡，一銀「GLORY+世界卡」或「商旅卡」可同享換匯與信用卡雙重優惠，於全台一銀臨櫃出示信用卡購買美、加、英、日、港、澳、人民幣等現鈔享，最優減5分專屬優惠；「桃園市市民卡聯名卡、桃園市認同卡」外幣消費最高享5％回饋（3％現金回饋+2％紅利回饋）、鈦金商旅卡及雙幣卡外幣加碼最高2.7％回饋。

此外，一銀也攜手雄獅、可樂與易遊網等旅行社，刷卡分期滿額最高回饋3500元；對於海外自助旅行卡友，於長榮、華航與星宇等熱門航空公司刷卡購買機票，或於國內外訂房網刷卡訂房，滿額最高享5％回饋。搭配一銀海外旅遊神卡「桃園卡」除享紅利5倍送外，可再享「3000萬元搭乘公共運輸工具期間旅行平安保險」及長達30天「1000萬元海外全程旅行平安保險」。另，開車到機場刷一銀卡支付全額國際機票或80％以上旅行社團費，則享最多30天機場週邊免費停車服務。

至於國內旅遊旺季方面，為迎接暑期旅遊旺季的到來，華南銀行則推出「華南大玩家，FUN遊世界趣」活動，於7月至9月持華南銀行信用卡至國內旅行社、飯店住宿、訂房網及指定5大航空累積消費滿額，最高就能獲得1000元超商現金抵用券或行李箱（需登錄）；且於12月底前，持華銀信用卡至可樂旅遊訂購高鐵假期全系列商品，輸入指定優惠代碼可享有95折優惠。

針對頂級客群國外旅遊優惠也有全面提升，合庫銀行推出「VISA無限金鑽卡」，主動邀請頂級客群申辦，以滿足其旅遊、交通、美食等各項支付需求，消費機票或團費滿額享每年度8次國際機場接送服務、全球1300家新貴通機場貴賓室使用、國際機場停車服務及高額旅平險3500萬元等。

至於一般消費達指定門檻者，國內旅遊提供每月最高3次台灣高鐵免費升等商務車廂禮遇、每月最高3次高鐵車站接送服務，天天免費指定市區停車優惠及不限次數免費道路救援等。