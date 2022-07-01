保誠人壽數位服務升級 遠距投保、超商理賠e把罩

英國保誠人壽今(1)日表示，該公司今年6月獲得金管會核准試辦遠距投保業務，領先業界提供專屬保經代通路的遠距投保服務，並推出「保誠理賠門」，保戶可以透過ibon進行理賠申請服務，為率先推出與便利商店合作提供理賠申請的外商壽險，讓客戶從投保到理賠，更具彈性地選擇適合自己的服務方式，大幅優化客戶體驗流程。

保誠人壽的遠距投保系統跨越空間限制，消費者可依自己方便的時間、地點，只要與保險業務人員約定好，即可於線上輕鬆完成投保作業。同時，不限行動裝置，透過網頁模式提供服務，消費者可自主選擇慣用的數位工具進行投保作業，不須受限於要使用業務員的行動裝置或是下載App，更能掌握自主權，享有便利的服務體驗。

保誠人壽與核心智識Coretech合作，運用其遠端生物識別智能技術，保戶使用行動裝置透過臉部辨識，即可進行身分驗證，為消費者提供更便利的零接觸投保體驗，並藉由嚴謹的個資保護，確保消費者於投保過程中更安心。

消費者最在意的理賠服務，保誠人壽亦持續強化數位創新，除了「理賠聯盟鏈」及「理賠醫起通」，保戶亦可於保誠上傳影像資料提出理賠申請。系統以單一申請文件互通的方式，轉送予其他參與這項業務的保險公司，以同步受理申請，保戶不需再另外提出申請。

該公司也推出「保誠理賠門」服務，即日起，保誠人壽的保戶可以至全台7-11，透過ibon體驗一站式數位理賠申請服務。保戶於上班日13:00以前完成申請，保誠在收到影像資料後，將優先理賠審核，保戶最快可以於申請當日15:30以前獲得醫療理賠金給付。

低於10萬元的小額理賠金，保誠將特別提供最優先理賠服務，緩解保戶的燃眉之急。透過7-11於全台多達6,000多家的營業據點及24小時營業的便利性，方便保戶隨時隨地可以申請理賠。

申請過程不須額外負擔印製費用，更具體發揮零距離、零付費、零時差的特色。在申請過程中，保誠人壽更透過即時數位理賠通知，主動讓保戶了解理賠進度。