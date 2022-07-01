中國人壽攜手凱基投信 推類全委保單

中國人壽今(1)日表示，攜手集團成員、開發金控孫公司凱基投信，推出中國人壽富利人生、中國人壽富享人生，兩個系列的投資型保險商品，商品連結凱基富利人生全權委託管理帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)。

透過凱基投信團隊操盤，運用三大元素及兩大機制特色，一次滿足客戶退休規畫的收益強化、動態靈活、對抗通膨等三大目標。

凱基富利人生全權委託管理帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)，具有三大元素及兩大機制特色。

其中，抗通膨撥回機制設計與通膨做連結，當基準日淨值達8美元(含)以上即可享每月定期撥回；當基準日淨值達10美元(含)以上，將以每月定期撥回率 (年化5%)，或通膨加成撥回率，兩者取其高而決定。

除此之外，當淨值達11美元(含)以上，額外享每月不定期撥回，撥回率再加碼5%(年化) (當月以一次為限)。

透過結合通膨趨勢，同時打造多元收益來源，升級防護與收益，助保戶在疫情嚴峻下打造收益強化、動態靈活、對抗通膨的理想退休理財規劃帳戶。

中國人壽的富利人生、富享人生系列投資型保險商品，適合想一次滿足投資與保障需求的客戶。

富利人生、富享人生系列投資型保險商品，皆提供壽險及年金險，保單幣別為新台幣或美元，兩個系列商品採不同的費用收取方式，保戶可依自已的需求及偏好，規劃適合的商品。

中國人壽表示，這兩個系列的投資型保險商品，即日起在全台凱基銀行各分行、凱基證券各分公司開放申購。

中國人壽提醒，投資型保險除了主要的保障外，在長期資產配置的規畫工具上，保單帳戶價值隨所選擇的投資標的績效波動，中國人壽不負投資盈虧之責，建議保戶應按自身的風險承受程度，選擇適合的投資型保單，才能讓保險商品發揮最符合自身需求的效果。