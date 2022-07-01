宏泰人壽 贊助伊甸基金會視障者輔具

宏泰人壽今(1)日表示，為追求社會共好、落實公平待客，該公司長期關注身障朋友權益維護並提升相關服務，同時也透過公益合作，響應伊甸基金會視障者輔具募集計畫，以實際行動「用愛引路、點亮光盲」。

根據衛生福利部去年12月2日發布的國際身心障礙者日衛生福利統計通報，2020年底台灣領有身心障礙證明者約120萬人，較2010年底增加11.3%，從數字看來，台灣每20人就有一位是身心障礙人士。

宏泰人壽長期耕耘公益推動與合作，用心關懷社會弱勢族群。為了落實公平待客，致力於為身障朋友提供更完善的服務，除了在官網規劃金融友善服務專區，提供身障朋友必要資訊之外，也持續更新無障礙環境及設備，減低臨櫃辦理相關業務時的不便。

宏泰人壽人力資源部資深經理梁瑜玲表示，宏泰人壽非常重視身障朋友的權益，除了持續提升與改善服務措施之外，也透過與伊甸基金會「視障者輔具募集計畫」的公益合作，讓關懷更靠近。

伊甸基金會的視障者輔具募集計畫，主要服務對象是視覺障礙者及視覺多重障礙者。視障朋友面對突如其來的視力衰退，他們在生活中所遇到的困難是明眼人的數倍，身體及心理都面臨艱鉅挑戰，如何克服內心恐懼、重新適應社會，是視障朋友們必須面對的課題。

宏泰人壽本次計畫中所贊助的白手杖是視障朋友跨出家門的必備工具，開啟視障朋友與社會重新接軌的第一步。

梁瑜玲說，伊甸基金會長期以來為身心障礙者提供專業的社會服務，其貢獻有目共睹、有口皆碑。

宏泰人壽身為保險業企業公民，不僅服務做到公平待客，挹注資源更是責無旁貸，也期望透過這次的合作拋磚引玉，讓更多的人加入募集計畫，共同協助視障朋友方便跨出家門、重拾自信，邁向獨立自主生活。