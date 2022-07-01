快訊

欲領住宿1300元國旅補助 記得先上網做這件事

台灣好市多有多賺錢？從母公司公告的「一個數字」看出端倪

宏泰人壽 贊助伊甸基金會視障者輔具

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
宏泰人壽贊助伊甸基金會視障者輔具募集計畫，獲頒感謝狀。圖／宏泰人壽提供
宏泰人壽贊助伊甸基金會視障者輔具募集計畫，獲頒感謝狀。圖／宏泰人壽提供

宏泰人壽今(1)日表示，為追求社會共好、落實公平待客，該公司長期關注身障朋友權益維護並提升相關服務，同時也透過公益合作，響應伊甸基金會視障者輔具募集計畫，以實際行動「用愛引路、點亮光盲」。

根據衛生福利部去年12月2日發布的國際身心障礙者日衛生福利統計通報，2020年底台灣領有身心障礙證明者約120萬人，較2010年底增加11.3%，從數字看來，台灣每20人就有一位是身心障礙人士。

宏泰人壽長期耕耘公益推動與合作，用心關懷社會弱勢族群。為了落實公平待客，致力於為身障朋友提供更完善的服務，除了在官網規劃金融友善服務專區，提供身障朋友必要資訊之外，也持續更新無障礙環境及設備，減低臨櫃辦理相關業務時的不便。

宏泰人壽人力資源部資深經理梁瑜玲表示，宏泰人壽非常重視身障朋友的權益，除了持續提升與改善服務措施之外，也透過與伊甸基金會「視障者輔具募集計畫」的公益合作，讓關懷更靠近。

伊甸基金會的視障者輔具募集計畫，主要服務對象是視覺障礙者及視覺多重障礙者。視障朋友面對突如其來的視力衰退，他們在生活中所遇到的困難是明眼人的數倍，身體及心理都面臨艱鉅挑戰，如何克服內心恐懼、重新適應社會，是視障朋友們必須面對的課題。

宏泰人壽本次計畫中所贊助的白手杖是視障朋友跨出家門的必備工具，開啟視障朋友與社會重新接軌的第一步。

梁瑜玲說，伊甸基金會長期以來為身心障礙者提供專業的社會服務，其貢獻有目共睹、有口皆碑。

宏泰人壽身為保險業企業公民，不僅服務做到公平待客，挹注資源更是責無旁貸，也期望透過這次的合作拋磚引玉，讓更多的人加入募集計畫，共同協助視障朋友方便跨出家門、重拾自信，邁向獨立自主生活。

宏泰人壽 視障

延伸閱讀

太平洋縱谷馬拉松10月登場 即起報名早鳥送雙肩背包

克服身體限制 身障藝術畫出生命價值

影／身障防疫服務漏洞 民眾黨呼籲改善無障礙防疫體系

雲林30多歲身心障礙個案確診亡 快篩新制明上路

相關新聞

日圓創25年來新低 轉機或經濟沉淪？謝金河：多數人沒知覺

日圓昨（6/30）天觸及137的25年最低紀錄，對多數民眾來說，日圓貶，台幣變大了！過去去日本，拿一萬台幣，大約換到兩萬多日圓，可以兌換45664元，幾乎多了一倍，很多人恨不得趕快揪團到日本去旅遊...

股匯雙殺 新台幣收29.755元逾一週新低

台股今天重挫近500點，新台幣也一度貶破29.8元，不過在出口商拋匯跟央行調節下，新台幣兌美元今天收盤收29.755元，...

街口支付可連接台銀帳戶儲值與轉帳等 合作銀行達27家

街口支付積極推廣連結銀行帳戶服務，讓用戶可直接透過銀行帳戶儲值、提領、支付、轉帳，今(1)日宣布台灣銀行加入連結帳戶服務...

街口支付連結銀行再增台銀 合作銀行達27家、業界居冠

街口支付回應消費者需求，積極推廣連結銀行帳戶服務，讓用戶可直接透過銀行帳戶儲值、提領、支付、轉帳，更靈活運用資金，也為普...

保瑞入主伊甸生醫竹北廠 躍全台一條龍CDMO最大廠

保瑞（6472）日前宣布子公司保瑞生技併購伊甸生醫CDMO（委託開發與生產）事業在台資產後，今（1）日在竹北生醫園區舉行...

街口支付連結銀行服務增台銀 合作總數27家居業界之冠

街口支付回應消費者需求，積極推廣連結銀行帳戶服務，讓用戶可直接透過銀行帳戶儲值、提領、支付、轉帳，更靈活運用資金，也為普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。