富士達保經超級業務員 她年收億元保費

加入富士達保經僅四年多，台中六區部盧宜欣業務協理從一位按表操課的「保險公務員」搖身一變成為充滿熱情且年收億元保費的超級業務。在疫情肆虐的2021年，不僅奪下公司「年度榮譽會」及「領袖極峰競賽」的雙「會長」寶座(即個人業績表現最佳之獎項)，同時也達成美國MDRT百萬圓桌協會「頂尖會員(Top of Table，簡稱TOT)」以及「IDA金龍獎」等國際獎項。盧宜欣認為，選對公司是翻轉她的壽險事業最關鍵的轉折點，非常感謝公司、主管、同事、家人及客戶的一路支持，讓她能發揮最大的潛能，把夢想越做越大。

盧宜欣從小家境不算優渥，兼顧生活的同時也不忘勤奮讀書，渴望能夠改變人生，就這樣以半工半讀的方式完成外語系學位。畢業後，盧宜欣開始擔任英文教師，由於教課時間大多在夜間及假日，為了增加收入，她運用白天時間到保險公司兼職做行政助理，在工作中見到許多同年紀的業務已經在保險業中發光發熱，讓她決定轉職開始保險銷售之路，希望可以藉此改善家中經濟，甚至買房給爸媽住，讓他們早日退休享福。

盧宜欣的壽險之路也非一路順遂，起初加入保險業是在單一壽險公司，由於只能銷售自家商品，若遇到保障內容與客戶期望不符時，也沒少被拒絕；甚至當競業推出更好的商品時，間接導致自家保單喪失競爭優勢，最終被市場淘汰。發現了產業問題，加上當時正逢保險經紀人行業的浪潮崛起，她便毅然決然轉往保經公司發展。希望運用通路優勢，以消費者為導向，為客戶規劃出最完善的保障。

「當然，只有通路優勢是不足的！」盧宜欣認為，好的公司要做業務員的後盾，在業務員衝鋒陷陣的時候，公司必須要有完善的資源、制度及福利，才能讓銷售事半功倍，而這也是她選擇富士達的原因。其中，在教育訓練方面，公司定期安排許多保險法、稅務規劃、資產傳承等專業課程，也讓她能提供高資產客戶最專業的規劃與建議。此外，富士達擁有業界最多的商品，代理超過30家產壽險公司，並具備優質完善的經運模式、優於業界的高額財補及便利可靠的AI智能助理系統，讓她轉職富士達後，四年收入翻四倍，並獲得「保險信望愛」最佳壽險專業顧問獎肯定。

談到成功關鍵，盧宜欣說道：「熱情非常重要，當你對一件事有熱情，你就能超越所有的苦。」保險是一種無形商品，要想獲得人的信任，的確不易。為此，盧宜欣鑽研出屬於自己的銷售之道，悟出「先結交，再成交」的方式，以創造差異化行銷及打造「以客為尊」的客製化服務， 讓每一位客戶買到的不只是保險商品還有溫暖及溫度。

「獎項只是一個里程碑，記錄著自己踏入保險業後成長的過程，對我來說最大的成就，是透過保險規劃幫助每個人獲得專屬的『安全感』。」透過保險的專業幫助更多需要保障的人，將保險真善美的精神持續發揚，是盧宜欣對於保險使命的信仰，因為有信仰的動力才能結出成功的甜美果實，同時她也期許自己「勿忘初衷、保持樂觀」，秉持善心與使命回饋社會。