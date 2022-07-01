上半年交易由正轉負 房仲：民眾對房市期待變了

六都公布6月建物買賣移轉棟數，合計21,304棟，月減6.7%，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期經濟情勢動盪、通膨、央行升息、政府打炒房等因素交互影響下，已悄然改變民眾對房市的期待，加上對於6月可能出現的升息預期，讓市場觀望度更顯濃厚，六都房市買氣明顯降溫，目前除了台南市表現仍持平之外，其餘縣市建物買賣移轉棟數都減少，尤以台北市月減二成最多。

另與去年同期相比，六都交易量年減14%，陳金萍指出，雖然去年5月份中旬開始本土疫情大爆發，房市交易瞬間冷卻，但在房地合一 2.0 實施前的節稅潮及新建案交屋潮的挹注下，買賣移轉棟數仍逆勢開出紅盤，締造9年來同期新高紀錄。

今年受到經濟成長下修、升息、高通膨、打炒房政策及疫情干擾下，衝擊民眾消費與購屋信心，與去年同期相比移轉棟數已出現縮減跡象；其中台南市年減31%，高雄市年減20%，南二都衰退情況最為明顯。

進一步觀察今年上半年六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為131,505棟，較去年同期衰退2.2%，年增率已轉負值，交易量表現略遜於去年。另觀察歷年交易量，新北市今年上半年建物買賣移轉棟數仍創9年新高，台中市創近11年來同期新高紀錄，表現最為亮眼。

陳金萍說明，去年1-6月國內經濟表現優異、股市持續創新高、資金行情發酵、低利率環境，與科技廠商回流擴廠等眾多利多匯集下，房市風生水起，呈現價量齊揚的態貌。

反觀今年，因俄烏戰爭引發的國際地緣政治緊張、中國為動態輕靈實施封控措施，刺激全球通膨壓力加劇，導致各國央行相繼加速升息，經濟前景面對多重下行風險，國際主要股市及台股市場也出現劇烈震盪。多重不確定因素下，民眾消費、購屋信心轉趨觀望，連帶牽動房市表現。

原本今年1-5月六都累積買賣移轉量還有年增0.7%的表現，但因6月交易量明顯衰退，讓上半年增幅由正轉負，轉變為年減2.2%，六都會累積年增率僅剩台中勉強維持年增1.1%，新北市年增率不到1%，其餘縣市增幅皆反轉，出現負值。