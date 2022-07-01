街口支付可連接台銀帳戶儲值與轉帳等 合作銀行達27家

日圓昨（6/30）天觸及137的25年最低紀錄，對多數民眾來說，日圓貶，台幣變大了！過去去日本，拿一萬台幣，大約換到兩萬多日圓，可以兌換45664元，幾乎多了一倍，很多人恨不得趕快揪團到日本去旅遊...

2022-07-01 11:53