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街口支付可連接台銀帳戶儲值與轉帳等 合作銀行達27家

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
街口支付今（1）日宣布台灣銀行加入連結帳戶服務的行列，合作銀行總數高達27家。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
街口支付今（1）日宣布台灣銀行加入連結帳戶服務的行列，合作銀行總數高達27家。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

街口支付積極推廣連結銀行帳戶服務，讓用戶可直接透過銀行帳戶儲值、提領、支付、轉帳，今(1)日宣布台灣銀行加入連結帳戶服務的行列，合作銀行總數高達27家，覆蓋率為業界第一。

街口支付目前有562萬用戶，應用場域廣達20多萬點。為便利更多用戶，街口支付積極與各大銀行合作，本次新增台灣銀行，雙方合作連結帳戶服務，讓廣大的台灣銀行用戶體驗更多元化的行動支付服務。街口支付也將持續深化與銀行端的合作，齊力讓金融服務面向更廣、更貼近用戶需求。

街口支付表示，為鼓勵更多民眾體驗連結銀行帳戶付款的便利，即日起至9月30日(五)，首次成功綁定台灣銀行帳戶，將享最高200元街口幣回饋。包括綁定數位存款帳戶新戶、新戶消費加碼、首度綁定的消費回饋等。

街口支付 台灣銀行 廣達

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