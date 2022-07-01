聽新聞
test
0:00 / 0:00
街口支付可連接台銀帳戶儲值與轉帳等 合作銀行達27家
街口支付積極推廣連結銀行帳戶服務，讓用戶可直接透過銀行帳戶儲值、提領、支付、轉帳，今(1)日宣布台灣銀行加入連結帳戶服務的行列，合作銀行總數高達27家，覆蓋率為業界第一。
街口支付目前有562萬用戶，應用場域廣達20多萬點。為便利更多用戶，街口支付積極與各大銀行合作，本次新增台灣銀行，雙方合作連結帳戶服務，讓廣大的台灣銀行用戶體驗更多元化的行動支付服務。街口支付也將持續深化與銀行端的合作，齊力讓金融服務面向更廣、更貼近用戶需求。
街口支付表示，為鼓勵更多民眾體驗連結銀行帳戶付款的便利，即日起至9月30日(五)，首次成功綁定台灣銀行帳戶，將享最高200元街口幣回饋。包括綁定數位存款帳戶新戶、新戶消費加碼、首度綁定的消費回饋等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言