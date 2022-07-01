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街口支付連結銀行再增台銀 合作銀行達27家、業界居冠
街口支付回應消費者需求，積極推廣連結銀行帳戶服務，讓用戶可直接透過銀行帳戶儲值、提領、支付、轉帳，更靈活運用資金，也為普惠金融發展奠定穩固的基礎。街口支付今（1）日宣布台灣銀行加入連結帳戶服務的行列，合作銀行總數高達27家，覆蓋率為業界第一。
街口支付坐擁562萬用戶，領先業界，且應用場域廣達20多萬點；為便利更多用戶，街口支付積極與各大銀行合作，本次新增的台灣銀行，在台灣經濟發展史上佔有重要的地位，雙方合作連結帳戶服務，讓廣大的台灣銀行用戶體驗更多元化的行動支付服務。街口支付也將持續深化與銀行端的合作，齊力讓金融服務面向更廣、更貼近用戶需求。
為鼓勵更多民眾體驗連結銀行帳戶付款的便利，即日起至9月30日，首次成功綁定台灣銀行帳戶，將享最高200元街口幣回饋！
一、數存新戶限定：台灣銀行數位存款帳戶新戶使用街口支付首次成功綁定台灣銀行「數位存款帳戶」，可享100元街口幣回饋（每人限回饋一次，限量前3,000名，額滿為止）。
二、新戶消費再加碼：台灣銀行數位存款帳戶新戶使用街口支付首次成功綁定台灣銀行「數位存款帳戶」，並使用街口支付連結前述綁定帳戶不限金額扣款消費成功，可享100元街口幣回饋（每人限回饋一次，限量前 3,000名，額滿為止）。
三、首綁消費享回饋：一般活期存款帳戶用戶及既有數位存款帳戶用戶使用街口支付首次成功綁定台灣銀行「一般活期存款帳戶」或「數位存款帳戶」，並使用街口支付連結前述綁定帳戶不限金額扣款消費成功，可享50元街口幣回饋（每人限回饋一次，限量前6,000名，額滿為止）。
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