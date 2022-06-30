兩大金控對純網保最積極 金管會8月開放申請

金管會保險局今宣布，將於8月開放純網路保險申請。據了解，目前以中信金、富邦金最積極，持續在向金管會詢問相關問題，至於已表態要參與申請的首家外資德國安聯集團，則還未向金管會做太多詢問。

保險局局長施瓊華今宣布，8月1日至10月31日受理純網路保險公司的申請設立，7月1日就會對外公告純網保的相關申請書件，有意申請的業者，必須具備設立許可申請書、發起人名冊、資金來源說明、營運模式、保險商品規劃、自評檢核表等共19項申請書件。

傳出富邦金、中信金有意願做純網路產險，施瓊華表示：「中信金控有來問、富邦金控也有來詢問，這兩家感覺比較明顯，目前看起來都是想申請純網路產險。」

而安聯集團在台灣的子公司安聯人壽，4月初透露有興趣向國內主管機關申請申設純網路產險公司，希望與國內的金融科技業者或擁有客群、通路的企業合作。對於是否已有外資壽險來探詢？施瓊華則表示：「沒有接觸到，沒有把握最後會不會申請。」

依照保險局規畫，在10月底申請收件截止後，預估審查期間約5個月，正評估考慮成立審查委員會，相較於當年純網銀審查是採排順位，這次純網保審查則會著重在營運創新可行性、能否持續經營下去兩重點。

目前看起來業者對純網路產險比較有興趣，純網路壽險則乏人問津，施瓊華說：「我們沒有堅持一定要有純網路壽險公司，掛零也沒有關係。」