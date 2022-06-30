543萬張防疫保單核保過關 出單、不承保理由近日揭曉

12家產險公司已於6月底前完成防疫險在途件的核保作業，金管會保險局今（30）日表示，目前有效契約件數約543萬件，各公司應會陸續出單，但部分因資料有缺需照會，照會完並完成補件，通常即會核保、出單，至於不符核保條件者，保險公司亦會通知不同意承保的理由。

金管會保險局長施瓊華表示，首先感謝產險公司努力，從4月初短期間湧入200多萬件保單，保險公司過去未有接到這麼多的要保件，後來保險局協調產險公司努力處理在途保單，順利於6月底完成，這是很不容易的，因為產險公司在核保人力有限的情況下，核保、理賠人員都須具備專業資格，短期內很難大量增加人力，這二個月幾乎連假日都在加班，總算很努力如外界所願在6月30日前各公司全數完成，「我們要感謝產險公司把核續保作業順利完成」。

再者，外界認為防疫保單是賭博，施瓊華強調，回到2020年保險公司因應疫情推出防疫保單，當時相關法規將嚴重特殊傳染性肺炎歸為第五類法定傳染病，政府為防堵疫情蔓延，採取嚴格的防疫措施，包括入出境管制、強制隔離處置等，對民眾經濟確實產生影響，包括收入減少、支出增加。

施瓊華表示，當初保險公司研議設計防疫險和疫苗險都有其背景，提供民眾移轉風險的方式，讓民眾在收入減少、支出增加時，可以有多一層保障，認為「保險業已發揮社會安定功能，我想這是無法否定的」。

不過，施瓊華也說，防疫保單或許是因今年疫情變化迅速，民眾對保障需求大增，進而大量湧入產險公司投保，讓保險公司無法核保完畢，另一方面也超過整體風險胃納量，導致後續一連串的爭議，因保險有射幸性，保險公司透過風險管控來設計商品，「我想跟賭博沒有關聯」。

第三，核保完成後，金管會也會督促後續理賠問題，施瓊華指出，保險公司應本於公平待客，盡快進行理賠作業。至於防疫險是否會影響保險公司財務狀況，她說，將督促保險公司未來能夠在財務評估後，進行相關增資作業，其中國泰產險、中信產險母公司均已通過增資計畫，另外和泰產險、新安東京海上產險也正進行評估作業。

第四，關於防疫險核保、續保及理賠所產生的爭議，施瓊華表示，會請評議中心積極處理評議案件，讓民眾爭議能夠盡快解決。