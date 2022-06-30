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富邦人壽 明起調升254張保單宣告利率0.05個百分點

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

照顧保戶最大器。富邦人壽繼5月1日大幅調升五張美元保障型利變壽險0.15個百分點之後，7月1日起，又將全面調升254張新台幣與美元利變保單，調幅全為0.05個百分點。

7月1日調升後，富邦人壽的美元收付儲蓄型利變保單，宣告利率最高到2.95%，保障型最高到3.3%。

股債齊跌，金管會保險局基於財務穩健，緊盯壽險公司的宣告利率調整，壽險公司必須體質良好，才有能力把美國、台灣相繼升息的紅利，反映到宣告利率的調升，進而將此升息紅利回饋給保戶。

富邦人壽表示，7月1日調升宣告利率的利變保單，現售30張、停售224張，合計254張，都增0.05個百分點。

其中，新台幣現售18張、停售154張；美元現售12張、停售70張。

富邦人壽 壽險公司

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