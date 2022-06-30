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慘澹五月天！壽險業獲利、淨值連探底 金管會曝三原因

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
壽險業5月單月虧損71億元。路透
壽險業5月單月虧損71億元。路透

據金管會統計，壽險業5月單月虧損71億元，累計前5月稅前盈餘降到1695億元、年減23.6%，淨值跌到1兆6472億元，下探2020年4月、兩年以來的新低水位，累計前5月淨值已蒸發1兆750億元，獲利與淨值、兩大項經營指標同步重摔。

保險局長施瓊華說，壽險業淨值一路下探，有三大原因，一、俄烏戰爭，如俄羅斯公債評價減損，二、國際股市下跌，三、聯準會和央行採取升息措施，讓壽險業金融資產未實現評價的損益減少。

但她直言，因目前壽險業資產（債券）是採用公允價值衡量，利率波動會產生損失，但負債（保單）面須接軌IFRS17才會用公允價值衡量，當利率上升階段，負債缺口縮小，換言之，若真實反映，淨值並不會這麼低。

她說，依現行規定，需連續兩期、淨值比低於3%才須要增資，若壽險業者6月底淨值低於3%，業者可以自己估算，負債面以現有利率去評價的結果，除非是因為投資原因導致淨值比下降，才會要求改善、提增資計畫。

壽險業 俄羅斯

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