不升反降！台新壽調降7月宣告利率幅度0.07%~0.24%

各壽險業7月宣告利率調整動作，受到保險局關切，多選擇按兵不動，有的甚至為刺激買氣調升利率，但台新壽不升反降，宣布7月調降宣告利率，共調降七檔商品，調降幅度介於0.07%~0.24%。

台新壽表示，7月份共計有6檔現售美元利變型商品及1檔停售商品調降宣告利率。調降幅度介於0.07%~0.24%，調降後各商品的宣告利率依商品差異介於2.85%~3.04%區間。針對調降舉動，市場大感意外，因為美元保單新契約保費從成長轉為衰退，主因市場預期美國聯準會還會升息，使得美元投資型保單買氣下降，但台新壽選擇調降。

台新壽表示，「本公司於6月重新調整利率變動型商品策略，期能建立更加穩健之機制，今年6月23日決定調降部分美元利率變動型商品宣告利率」，並強調已全面檢視投資策略及宣告利率機制，以維宣吿利率之穩定性及妥適性。美元利變型商品區隔資產，將持續秉持穩健的投資策略及資產配置，遵照主管機關之指導，調整宣告利率。