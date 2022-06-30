防疫險RBC拉警報 台壽光速增資中信產40億元

中信金控（2891）子公司台灣人壽、孫公司中國信託產險今天(30日)下午相繼舉行董事會，通過台壽增資40億元中信產，重點是，資金今天就到位，創下我國產險史上，董事會一開完，增資款「光速到位」的紀錄。

因應防疫保單理賠風波，國內不少產險公司都有增資規畫，國泰金控已在本月增資子公司國泰世紀產險100億元，台灣人壽增資中信產險40億元為第二家。

中信產險防疫保單有效件數大約40萬件，今年5月、6月已經支付的理賠金額合計一兩億元，申請理賠件數2.8萬件，雖然理賠金額還不大，但因公司規模小，自有資本僅18億元左右，若不增資，兩項資本監理指標都會不及格。

首先是保險公司的資本適足率（RBC），保險局把紅線訂在200%，中信產險去年底RBC為613.13%，隨著40億元增資款今天董事會開完後，資金立馬到位，原本沒增資會跌破200%的警報解除，今年6月底RBC將持穩於613.13%之上。

其次是淨值比（淨值除以資產），保險局把紅線訂在3%，中信產險去年底淨值比為44.44%，隨著40億元增資款今天光速到位，原本沒增資會跌破3%的警報也解除，今年6月底淨值比將持穩於44.44%之上。