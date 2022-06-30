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防疫險理賠衝擊大 4家產險財務拉警報

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
防疫險理賠衝擊產險公司財務狀況，已有4家產險預估6月底資本適足率將觸碰到200%法定標準。（本報系資料庫）
防疫險理賠衝擊產險公司財務狀況，已有4家產險預估6月底資本適足率將觸碰到200%法定標準。（本報系資料庫）

防疫險理賠來到高峰期，產險業5月首見虧損，有4家產險預估資本適足率（RBC）6月底恐下降觸碰到法定標準200％，國泰世紀產已增資、中信產今董事會也通過增資40億元，另2家產險公司則預計下半年完成增資。

金管會保險局局長施瓊華表示，目前12家產險公司都開完董事會，其中有4家預估會在6月底觸碰到RBC法定標準200％，但國泰世紀產、中信產已啟動增資，另2家正在進行增資評估。

施瓊華表示，因為國泰世紀產6月已經完成增資百億元，確定到6月底就不會碰觸到RBC法定標準200％以下，而中信產今天董事會已通過增資40億元，如果資金來得及到位的話，屆時6月底觸碰到RBC法定標準200％的就會只剩2家。

針對還未增資的2家產險，施瓊華表示，因為自結數還沒出來，目前是預估有可能觸碰到RBC法定標準200%，增資規劃還要實際評估與精算，兩家會在下半年完成增資，因此下半年還會陸續有產險公司增資計畫出來。

據保險局統計，5月產險業稅前損益呈現負96億元，較去年同期減少189億元、年減高達203%；5月產險業淨值1278億元，也較去年同期減少197億元、年減13.4%。

另外，國泰世紀產、兆豐產已向保險局申請動用重大事故特別準備金，保險局皆已核准，共核准25.98億元，國泰世紀產除增資外也申請動用準備金。

產險 國泰

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