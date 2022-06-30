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台壽創新綜合型外溢保單 最高折減8%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台灣人壽創新推出綜合型外溢保單，鼓勵健走、健檢折減續期保費 ，最高折減8%。圖/資料照片
台灣人壽創新推出綜合型外溢保單，鼓勵健走、健檢折減續期保費 ，最高折減8%。圖/資料照片

台灣人壽推出「台灣人壽憶心滿溢外溢保單系列」，創新結合「健走」、「健檢 」與「癌症篩檢」黃金健康管理三階段，具有折減保費的外溢效果，最高可折減續期保費8%，鼓勵保戶養成運動及自主管理健康的習慣，此系列綜合型外溢保單保證續保至85歲，可彈性搭配台灣人壽不同的主契約，滿足人生各階段不同的保障需求。此系列主約還提供業界首創認知功能障礙「輕度就賠」的失智保障。

根據金管會保險局保險商品銷售統計，2021年外溢保單初年度保費創下收入破百億新台幣（下同）的新高紀錄。其中，以「運動習慣」折減保費或增加保額的外溢保單最受青睞，占初年度總保費的57.25%；新契約件數則以「綜合型/其它類型」外溢保單奪冠，占總銷售件數的67.70%，足見國人對於多元化綜合型外溢保單的接受度已大幅提升。

台灣人壽「憶心滿溢」綜合型外溢保單，包含一主約及二附約，並以「黃金健康管理三階段─W.H.C.（Walking、Health examination及Cancer screening）」設計別出心裁的外溢獎勵。

其中Walking（健走運動）部分，「憶心滿溢」的健康步數為二段式外溢獎勵，僅需下載「台灣人壽APP」並定期上傳健康步數，在指定期間內，日均步行數達6,000步或8,000步，即可享續期保費2%或4%折減的二段式外溢優惠，鼓勵保戶挑戰自我體能，走出健康還能折減保費。

Health examination（健康檢查）外溢獎勵部分，只要每年定期提供「健檢報告 」，包含身高、體重、腰圍、血壓、血糖及血脂肪（含膽固醇及三酸甘油酯），不論報告數值多少，即可加碼享有續期保費2%折減，鼓勵保戶定期健檢，即早發現潛藏疾病的風險。

Cancer screening（癌症篩檢）外溢獎勵部分，若加保「好滿溢附約」系列並提供「癌症篩檢證明」（口腔黏膜檢查/乳房X光攝影檢查/子宮頸抹片檢查/糞便潛血檢查），可再加碼享有續期保費2%折減，加總上述健走及健檢兩項外溢優惠，最高享有8%續期保費折減。

「憶心滿溢」綜合型外溢保單除具有折減保費的外溢效果，亦提供業界首創認知功能障礙「輕度就賠」的失智保障，且享有癌症與七大重大疾病保障的「好滿溢附約」系列，可彈性搭配台灣人壽任一主契約，保證續保至85歲，為打造老後醫療防護網。

以40歲李先生投保「憶心滿溢」綜合型外溢保單為例，主約「台灣人壽憶心溢意一年定期健康保險」保額5萬元，並附加「台灣人壽好滿溢一年定期癌症醫療健康保險附約」保額1,000元及「台灣人壽好滿溢一年定期重大疾病健康保險附約（甲型）」保額100萬元，第一年實繳保費為1萬625元。

若李先生於指定期間內日均步行數達8,000步，並提供健檢報告及癌症篩檢證明，即可享主約續期保費6%、附約續期保費8%的外溢折減保費優惠。

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